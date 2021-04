Antonio Jiménez: "Los hechos y Simón desmienten al propio Sánchez que ha utilizado los muertos y la pandemia"

Vídeo

No todo debería valer cuando estamos hablando de campañas electorales. Utilizar precisamente una campaña para sacar rédito político a base de manipular como ha hecho Sánchez.

El presidente del Ejecutivo atacando a la Comunidad de Madrid asegurando que los datos de la pandemia no se corresponden con la realidad. No solo lo ha desmentido Ayuso ahí están los datos sino que ha sido el propio Simón el que ha dicho que no está de acuerdo con lo que ha dicho Sánchez.

Los hechos y Simón desmienten al propio Sánchez que ha utilizado los muertos y la pandemia para sacar rédito político. ¿Por qué aparece y critica más que Gabilondo? ¿Qué dice el señor Sánchez?

¿Va a convocar elecciones? Por cierto, Iglesias sale trasquilado de esta cita electoral? Y Ciudadanos también desaparece. Me quedo con el desparpajo de un presidente del Gobierno que ha mentido y manipulado para atacar a Ayuso a propósito de la pandemia. Él, que no nos ha dicho los muertos que ha dejado la pandemia.

Fernando Simón desmiente a Sánchez sobre los datos de Madrid: "No creo que se estén falsificando"

El director del CCAES, Fernando Simón, ha advertido este lunes que según las informaciones de las que dispone el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid sí ha tenido más incidencia pero "la letalidad es similar a la de cualquier otra comunidad autónoma". Lo ha trasladado así en la rueda de prensa de este lunes, en la que ha dado a conocer los últimos datos de la evolución epidemiológica en España. Simón ha defendido que los datos de la región "son iguales a los de cualquier comunidad".

"No creo que los Servicios de Vigilancia puedan modificar todas las informaciones que llegan de manera individualizada", ha asegurado.