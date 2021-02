Antonio Jiménez: "Es incomprensible que alguien, desde dentro, esté saboteando la labor del Isabel Zendal"

Vídeo

En estos momentos, en el día de hoy son 724 las personas que han fallecido por el covid. Estamos hablando de más de 31.000 personas ingresadas en los hospitales de España, contagiadas por este maldito bicho. Y esto, en fin, no termina de mejorar, desgraciadamente.

Doy estos datos para que ustedes dimensionen aún más el hecho de que la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tenga que denunciar sabotajes en el hospital de pandemias. Que precisamente se levantó en tiempo récord para ingresar a todas las personas que tuvieran síntomas o que fueran contagiadas y estuvieran en situación de riesgo por el covid-19. Me refiero al Hospital Isabel Zendal.

Ha habido sabotajes, se han cortado cables, se han cerrado ventiladores, se han forzado taquillas, se ha obstruido a los sanitarios con empapadores, se ha robado material sanitario (entre otros elementos, por ejemplo, laringoscopios: esas pequeñas paletas que se utilizan para poder ayudar a intubar a los enfermos más graves en las ucis)... Todo esto se está investigando para saber quién está detrás, lamentablemente, de estos hechos delictivos en un hospital que ahora mismo tiene a más de 500 enfermos de covid. Que han superado varios cientos ya.

¿Qué supone este hospital? Pues supone que esos 500 enfermos, si no se hubiera creado el Isabel Zendal, deberían estar lógicamente repartidos por el resto de hospitales de la red pública de Madrid. Y eso ha permitido oxigenar el resto de hospitales y mejorar su presión. Y también las ucis se ven más liberadas gracias a la creación de este hospital.

Un hospital que, como saben, nació con la crítica incomprensible de una izquierda que no perdona las iniciativas y los éxitos del Gobierno de la Comunidad de Madrid en este triste asunto. Criticaron que el hospital nacía sin elementos suficientes para atender a las personas, que no estaba preparado, que no había enfermeros, que no había médicos... Pues nada, en tiempo récord se puso en marcha, y gracias a eso han pasado ya cientos de enfermos que han podido vencer al covid. Y ahora habrá unos 500 aproximadamente todavía allí, luchando.

Es incomprensible, de verdad, que en un momento en el que hay gente que está muriendo por culpa de este maldito bicho, que hay más de 31.000 personas ingresadas en toda España, alguien, desde dentro, esté saboteando la labor de un hospital que ha sido una válvula de oxígeno en la Comunidad de Madrid y, concretamente, en la sanidad pública. Por eso, es muy importante que esta investigación se lleve hasta las últimas consecuencias y los culpables lo paguen ante la ley.