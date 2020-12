Antonio Jiménez: "El Gobierno lleva en su ADN mentir, manipular y faltar a la verdad"

Vídeo

Los españoles nos merecemos un Gobierno que no nos mienta y que no oculte los muertos por COVID. Lo ha dicho Pablo Casado y no le falta razón al líder de la oposición cuando acusa de esta forma tan directa, de mentiroso, al Gobierno de Sánchez e Iglesias. Porque hoy, el INE ha evidenciado una vez más la falta de transparencia de este ejecutivo que había venido a regenerar la vida política española, a hacer todo lo que le estaban criticando y achacando a Rajoy y resulta que de eso, nada de nada.

No solamente son opacos a la hora de gestiona, además se equivocan. Se equivocan muchas veces y rectifican muy poquito, por cierto. Y además, mienten, faltan a la verdad en muchos de los temas a la hora de contarlos a la ciudadanía.

El INE ha puesto de manifiesto hoy que las personas fallecidas desgraciadamente por COVID en nuestro país en la primera parte de la pandemia, en la ola hasta el mes de mayo, fueron 45.648. Nada más y nada menos. ¿Saben ustedes los que admite el Ministerio de Sanidad en esa primera ola de la pandemia? 27.127 son los que contabilizan el señor Illa y el señor Fernando Simón.

Ocultan los muertos de manera descarada y cuando le han dicho a Illa en el Congreso de los Diputados que por qué este desvío tan enorme entre lo que el INE pone de manifiesto y lo que admite el Gobierno, él dice que es un desvío menor. Porque en realidad claro Estadística solo reconoce como personas fallecidas certera y ciertamente por el COVID 32.652. Aun así, son 5.525 los muertos que le Gobierno oculta, que se niega a admitir y a reconocer.

Forma parte del ADN de este Gobierno. Su ADN es el de mentir, manipular y faltar a la verdad y en el tema de la COVID lo vienen demostrando desde el minuto uno.