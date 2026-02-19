De Chilavert contra Vinicius a Zuckerberg en el banquillo: las polémicas que agitan las redes

La sección 'Maneras de Vivir' de María José Navarro en el programa 'Herrera en COPE' ha repasado los temas más virales que han sacudido el panorama mediático. Desde el mundo del fútbol hasta la política y el espectáculo, varias escenas y declaraciones han generado un intenso debate en las redes sociales.

Chilavert, contra Vinicius y Mbappé

El exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert ha vuelto al foco mediático por sus contundentes declaraciones. El que fuera nombrado mejor portero del mundo en tres ocasiones se ha solidarizado con Prestianni en su enfrentamiento con Vinicius, de quien ha dicho que "es el primero que va e insulta".

Las críticas de Chilavert se han extendido a Kylian Mbappé, quien había mostrado su apoyo a Vinicius.

La 'genialidad' de Javi Poves

Otro exfutbolista, Javi Poves, ha protagonizado uno de los momentos más comentados a raíz de un incidente con un árbitro tras un partido del Rayo Majadahonda. Poves ha reconocido que le dijo al colegiado la frase "yo te entierro en dinero", aunque ha matizado el contexto de sus palabras.

Según su explicación, no se refería a euros, sino a bolívares venezolanos, afirmando que "con 100 pavos tienes un metro cúbico de dinero". Además, Poves ha asegurado que la situación fue tensa y que "el árbitro también me empezó a insultar", una afirmación que ha sido recibida con humor en el plató.

Fe, espectáculo y tribunales en EEUU

Al otro lado del Atlántico, la televisión estadounidense ha sido testigo de una llamativa escena en el programa de Whoopi Goldberg. Los actores Mark Wahlberg y Jonathan Roumie se presentaron con una prominente cruz de ceniza en la frente por el Miércoles de Ceniza, un gesto que, según explicaron, es un símbolo de que "la batalla espiritual hay que darla en cada oportunidad".

Por otro lado, la imagen de Mark Zuckerberg llegando a los tribunales también ha acaparado la atención. El CEO de Meta se enfrenta a una grave acusación: se alega que la compañía ha diseñado sus plataformas "para volver adictos a millones de jóvenes y adolescentes", alimentando así una "devastadora crisis de salud mental" que, según los demandantes, está destruyendo a una generación.

En España, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha situado en el centro de la polémica tras grabarse un vídeo dentro de su coche oficial. En las imágenes, se la ve hablando con su familia para demostrar que sigue pendiente de ellos pese a sus obligaciones, pero lo hacía sin llevar puesto el cinturón de seguridad, un hecho que ha desatado una oleada de críticas en redes.

