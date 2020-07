Jiménez: "Iglesias se ha convertido en un hooligan político"

Antonio Jiménez, presentador de 'El Cascabel' dice que Pablo Iglesias ya nos tiene acostumbrados a todos. Pero que hoy de nuevo ha perdido su papel institucional como vicepresidente del Gobierno de España y ha devenido, dice, en una suerte de “hollygan político”, atacando a la prensa que es crítica con el Gobierno, con su formación política o contra él mismo. Y no solamente ha atacado a la prensa, abala que en las redes sociales se pueda insultar y, sobretodo, dirigir mensajes desagradables a periodistas, que además, señala con nombres y apellidos.

Es incomprensible que desde la sala del Consejo de Ministros, en la que el Gobierno de turno suele dar explicaciones de las medidas que toma alguien de ese Gobierno, y en este caso nada más y nada menos que el segundo de abordo, o uno de los segundos de abordo: Pablo Iglesias, vicepresidente del Ejecutivo, la utilice para hacer esta suerte de críticas y además que esté totalmente de acuerdo con que se pueda, en un Estado libre y democrático, atacar a la prensa de la forma que él abala esos ataques. No la crítica, los periodistas también pueden ser objeto de crítica, y como tal tenemos que aceptarlas, él en su caso lo que abala son los ataques desagradables, los ataques personales, y sobretodo los insultos.

Cosa que el presentador asegura que a cualquier periodista que se le pregunte de los que él ha señalado, y en general, que si están de acuerdo que se utilicen las redes sociales para atacar a los políticos en la forma que él abala la que se hace a los periodistas, asegura, que está convencido que todos los periodistas lo harían. Una cosa es la crítica, libre, y por supuesto constructiva, y además con honestidad, basada en la verdad, y otra cosa son los ataques personales, los ataques desagradables y, sobretodo, los insultos.

Pues todo eso, dice el presentador, es lo que Pablo Iglesias ha abalado como vicepresidente del Gobierno de España, está claro que el señor Iglesias, dice Jiménez, se desenvuelve mejor en el barro donde el populísmo tiene mucho más recorrido que en la parte institucional que representa como vicepresidente. Esta es la reacción propia de quien ha sido pillado in fraganti, y que al final, está acorralado desde el punto de vista judicial.

Está acorralado por el juez García Castellón, y es la consecuencia de hacerse la víctima que él se hizo, a pasar a ser un sospechoso cometiendo supuestas ilegalidades, de haber utilizado de forma, supuestamente ilegal una targeta y hacer una serie de maniobras que desde luego nada tienen que ver con la legalidad, y eso es lo que se está investigando, este es el motivo de acorralamiento del juez García Castellón, y quizás esa sea la reacción de alguien que se ve bastante comprometido y por lo tanto tiene que reaccionar atacando, y, sobretodo, haciéndose la víctima.

Aunque ya no lo sea, en todo caso, como se ha escrito, y se ha publicado, él ya no es la víctima, él es la cloaca. Esas cloacas en las que ha insistido tanto para hacerse la víctima tanto él como su formación política, cosa que no se corresponde de ninguna manera con la realidad, y eso, ya no cuela. La última palabra la tiene la justicia.