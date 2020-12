Antonio Jiménez: "Quiero recordar a las personas condenadas injustamente en los medios de comunicación"

Vídeo

Hoy quiero recordar a esas personas que fueron injustamente condenadas en los medios de comunicación. Los que sufrieron la pena de telediario y que, posteriormente se demostró en los tribunales que no había ningún indicio razonable para condenarles, no había delito, o fueron absueltos o fueron archivados sus casos.

Hay muchas personas que han sufrido esa situación. Políticos especialmente y políticos del Partido Popular. ¿Quién les devuelve a estas personas el daño causado desde el punto de vista político, moral, social, económico? ¿Quién les devuelve todo lo que han perdido en sus vidas? Cuando se ha demostrado posteriormente, tras pasar por los tribunales, siendo investigados de forma minuciosa, que no había nada contra ellos y en el peor de los casos, como digo, la causa fue archivada. En el mejor, fueron absueltos. Inocentes.

Y me refiero con esto, por ejemplo, a lo que está sufriendo Francisco Camps. Paco Camps fue presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Saben ustedes que Paco Camps lleva doce años siendo investigado tenazmente por la Fiscalía Anticorrupción, después de las denuncias, querellas entre otras presentadas como acusación particular por el Partido Socialista, por el señor Puig, el presidente que le sucedió al frente de Valencia?

De esas nueve causas abiertas contra Paco Camps, siete han sido archivadas o él ha quedado absuelto. Es inocente. De nueve, siete lleva ya o absuelto o han sido archivadas las causas porque no había nada que investigar, nada que concluir respecto a lo que se había investigado en ese sentido.

Paco Camps, como él dice, lleva doce años perseguido y, además, esto no pasa (dice él) ni en Corea del Norte. Y en parte tiene razón, porque es muy injusto que una persona que tuvo que dimitir precisamente porque se le abriera una investigación a propósito de un presunto caso de corrupción, que a partir de ese momento no haya podido descansar, no haya tenido ni una Navidad libre, ni un verano libre, que haya estado permanentemente pendiente de su situación procesal, cuando las causas van decayendo, van siendo archivadas o él va siendo absuelto.

¿Quién le va a devolver a Paco Camps la pena de telediario que viene sufriendo?