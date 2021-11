"Sobrevivir en la ciudad o posturear en las afueras": las ventajas e inconvenientes

"¿Qué pasa Luis, qué tal? Yo estoy mirando pisos de alquiler, una locura". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: "He encontrado uno de 48 m2 lleno de moho y humedades por 100.000€, esto a quién le va a interesar, a Bob Esponja o un biólogo porque vida va a encontrar seguro. Ves las fotos y es para entrar con chubasquero, surfeas las paredes allí. Creo que o vas por la vida sin branquias o la gente se va a vivir fuera de la ciudad".

Pero todos sabemos que lo que más molesta es el postureo de la gente: "Yo lo que no soporto es el postureo de la gente, deja la ciudad, se va a un pueblo y la peña se convierte en granjero busca esposa, tengo un colega que se ha echado novia y se ha ido al típico pueblo que hasta el GPS se pierde. Dice que es muy tranquilo, pero es que vive en frente del cementerio".

Aunque eso no es todo: "Y encima mi colega tiene un huerto y me lo presenta como si fuera su familia, y me dice que los tomates ahí saben a tomate, pero claro es que si supieran a mortadela con aceitunas te llamarías Ferran Adrià y tendrías un resturante".

