La pesadez para Fernando y Jimeno: “Es ganas de vomitarse encima todo el rato”

"¿Qué ha pasado? Que han cerrado el ascensor por COVID". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Hay una cosa que Fernando tiene clara, no soporta a los felicitadores profesionales: “Esos que llega Jueves Santo y todavía te están felicitando el año. No puedes hacer eso. No puedes estar en verano y decirle a la gente ‘Feliz entrada y salida del año’”, cuenta.

Y es que para Jimeno hay algo mucho peor: “A mí los que me parecen pesadísimos son la gente que ama los lunes. Esos que dicen que ‘los lunes es el mejor día para demostrar todo lo que vales’. Si yo tengo que demostrar el lunes todo lo que valgo no me regalan ni con los yogures”. Pero para el cómico tampoco hay un ser más pedante que “los eruditos musicales”. Y añade: “Basta ya. Odio a esa gente”.

“Si escuchas algún grupo, ellos ya lo conocían antes incluso de que el grupo se plantease formar un grupo. Es más, ellos incluso ya lo conocían antes de que la madre del vocalista se planteara formar un cigoto y crear al cantante del grupo. Y, es ahí, solo ahí, cuando el grupo molada. Después es mainstream”, cuenta Jimeno.

Pero Fernando asegura que lo que le infecta el hipotálamo son “los ‘enamoraos’ muy ‘enamoraos’. Los que están queriéndose todo el rato y demostrando en las redes sociales, en la calle y cuando están con los amigos todo lo que se quieren. Además, no puedes ni hablar con ellos, porque están todo el rato dándose el lote.” Sin lugar a dudas, “es ganas de vomitarse encima todo el rato”.

