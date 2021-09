"Personas al teléfono": el 'discreto', el 'gutural', el 'padre' y el 'reproches'

Suena el teléfono. ¿Quién será? O mejor dicho, ¿quién contestará? Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Primero está el discreto. Ese que grita cuando habla por teléfono sea con quien sea. Y no oculta ningún dato para nada ni se corta lo más mínimo, incluso el número del PIN de la tarjeta de crédito es capaz de decirlo en público. También está el gutural, ese que no para de asentir con la voz, de confirmar que está al otro lado con sonidos desagradables, pero que simplemente se trata de su forma de ser.

Luego nos encontramos con el padre, ese que coge el teléfono a su hijo y se desentienden rápidamente pasándole el teléfono "a su madre". Pero eso no es el último, ¿quién no se ha encontrado nunca con el reproches? Ese que recuerda a su interlocutor que le ha llamado ya cuatro veces y no ha conseguido contactar con él. O que cuando ve que ya lleva 10 minutos en WhatsApp en línea y no le ha respondido se pone nervioso. Por último, ese que llama a atención al cliente de algún servicio y grita a los cuatro vientos los datos personales que le exige el contestador automático.

