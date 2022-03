Las ventajas de ser feo por Fernando y Jimeno: "No he visto unos riñones más bonitos que los tuyos"

"Fer, estoy preocupado porque hace 40 años que no me dicen un piropo", así arrancan Fernando y Jimeno la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

"Voy a pensar que soy feo. A todo el mundo le gusta que le digan cosas bonitas" - "La belleza está sobrevalorado, ser feo tiene sus cosas buenas. Un niño que es feo aprende a andar mucho antes que los demás porque nadie le quiere coger" - "También tu pareja confía en ti porque nadie va a querer estar contigo y tus amigos estarán contigo por tu interior" - "Nunca tendrás problemas de celos" - "En las bodas puedes ir como te dé la gana porque nadie te va a decir qué guapo vas", debaten Fernando y Jimeno.

Jimeno y Fernando continúan relatando las ventajas de ser feo: "Y si te dejas barba vas a ligar 100% seguro porque van a empezar a decir "tiene algo" y cuando dicen eso es que no eres guapo" - "A mí lo de ser feo me sirve para estar en alerta porque si alguien te mira por la calle sabes que no es porque tenga interés... puede que te vayan a atracar" - "Te pones a pensar y ser feo es mejor que ser guapo. Te sale un grano y nadie se fija".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.