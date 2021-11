Fernando y Jimeno lo tienen claro: los motivos por los que eran mejores los móviles de antes

"Tío, qué frío, ¿no? Sabes que me encantan los móviles de antes". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, como dice Fernando: "Pues a mí me gustan más los de pana. Los que no me gustan son los de cuero porque te los pones en la oreja y se te pegan en la piel". "-Que no Fer, macho, que me refiero a los móviles de antes. Yo lo compré y me lo cargaron en la tienda cuando lo compré y ya no me lo cargaron nunca más. Pero es que cuando salí me lo robó uno".

Y por si esto fuera poco, Jimeno insiste: "Los móviles de antes sí que eran guay, tenían los politonos, el juego de la serpiente, los 2.000€ que me gasté en salvar a Bustamente de la nominación en OT1". "Me parecen bien los 2.000, pero por Bustamente... Si me dices que fue por Javian o por Enrique Anaut pues vale".

"Con los móviles de antes podías hacer de todo. Los móviles de ahora no son igual, espero que en el futuro sean un poco mejor, los de ahora... ¿Por qué no hacen un móvil de arroz y que si se te cae en agua ya funcione directamente?

