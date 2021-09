"Animales en casa": de todas las especies y para "replicantes" y "modernos"

“¿Qué pasa, Juan? ¡Cuánto tiempo! Me han dicho que has adoptado a un perro, ¿no? ¿Qué tal? Mis vecinos tienen un cerdo vietnamita”. Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: “¿Qué me dices de la chinchilla? Nadie sabe lo que es, una amiga mía tiene una y dice que tiene el pelaje súper suave, pero cuando me acerco, salta al edificio de al lado. Hay dueños y dueños, están los replicantes y los modernos. Unos replican lo que les gusta, y los otros diversifican porque se aburren de lo mismo.

Pero todos sabemos qué es lo que sucede cuando tenemos gatos o perros en casa: “Mira Juan, solo te digo que te prepares para tener pelos en casa por todas partes. ¿Si no la gente que tiene esos gatos sin pelo, que son como egipcios, por qué los tienen? No son bonitos, parece que vienen de una huelga de hambre".

¿Y lo de que te "ensucian" el hogar? "Me encanta la gente que dice que sus perros son muy limpios, porque todos sabemos que se lavan con Pantene, tres veces al día más o menos salen de la ducha con su albornoz. No, un perro es un perro y no hay más, no pasa nada, no me digas que es limpio porque viene de la calle y parece una croqueta rebozada".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.