Álex Clavero sobrevive a los pasos de peatones de Madrid: "Está muy peligroso"

"Estoy muy mayor para esto. En Madrid me fatigo cruzando una calle", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Álex comienza reflexionando sobre los pasos de peatones: "La anchura no me preocupa, lo que me preocupa es la velocidad de los semáforos, eso no está preparado para mí. Está muy peligroso. Vivimos en un país que, al cruzar un paso de peatones sin semáforo, le damos gracias al coche cuando para. Se te empiezan a caer las lágrimas... Hay mucha tensión".

“Por no hablar de la tensión de los semáforos bomba con cuenta atrás”, apunta Clavero mientras continúa con sus reflexiones: “Llegas a la acera, pillas la cuenta empezada y no sabes si ir o no ir. Lo normal es cruzar corriendo. Y eso que soy joven, yo veo a los viejetes que salen a por el pan y no saben si van a volver”.

