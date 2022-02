Álex Clavero sobre el peso de la mochila de su sobrina: "No sé si estudia las pirámides o las construye"

"Aquí vengo, con mi mochila. Una mochila normal. El otro día pesé la mochila de mi hija... ocho kilos", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“No va a primaria, va a Neandertal. Menos mal que va a clase en autobús porque si va en Ryanair le cobrarían suplemento”. Álex Clavero continúa su relato incrédulo de la situación: "La niña es muy guapa. Su madre le llama Pipi Calzaslargas y su padre Roberto Carlos por los cuádriceps. Tiene una fuerza descomunal".

“Mi sobrina me habla de las pirámides y no sé si las está estudiando o reconstruyendo”, aun sí Clavero continúa su crítica: “La ves salir de casa y no saber si va al colegio o al tercer campo base. E imagina los chistes: que se llama Lidia y tiene una fuerza como un toro. ¿Cómo crees que la llamamos? Pues Lidia Valentín, no la vamos a llamar toro de Lidia porque no queremos que se fije en ella Enrique Ponce”.

