Álex Clavero y los test de antígenos: "En cuanto toca moco ya tiene muestra"

"¿Pero qué pasa? ¿Esto no se acaba nunca? No lo aguanto más”, así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor'de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero tiene claro que el coronavirus nos está cambiando los modos de vida:“Las Navidades, que es la fiesta de los cubatas...Este año, ha sido la de los test. Me he hecho más test que la reina de Inglaterra”. Parece que a 'El Francotirarock' no le convence mucho esta práctica: “¿Tú te crees que nos podemos hacer los test a nosotros mismos? Con lo que duele lo de meter el palo, ¿te lo vas a meter hasta donde tienes que meterlo? Un poquito y en cuanto toca moco ya tiene muestra”.

Pero para el cómico no hay nada como el jaleo que se monta en casa cuando hay que enfrentarse al prospecto: “Empiezas a desplegar, a desplegar... Pero bueno, ¿en qué momento estoy buscando un tesoro en una isla? ¿En qué momento he comprado un mueble del IKEA?”.

“Ahora ha venido ómicron y la gente no se lo toma en serio porque como no hace daño. ¿Cómo se van a tomar en serio a un virus que le han puesto nombre de sandwichera?”. Y hablando de variantes,“la delta, la delta dicen que sí es peligrosa. Pues ponle nombre que meta miedo. Llámala Chuck Norris, que es como te deja el cuerpo. Como si te hubieses encontrado con él y te hubiese metido dos guantazos”.

