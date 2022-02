Ahorrando con Fernando y Jimeno: “...Y automáticamente estás invitado a todo”

“¿Me puedes dejar dos céntimos?". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“He bajado un momento a comprarme un Seat híbrido de doscientoscinco caballos y justo me faltan dos céntimos”, aclara Jimeno. Pero, a su pesar, Fernando le responde: “Pues mira, sinceramente, no te lo tomes a mal. Por la amistad que nos une, tengo que ser sincero. Estamos en casa de resaca de la cuesta de enero. No estamos muy espléndidos. Así que no puede ser”.

“De todas maneras, a ver si ahorras un poquito”, añade Fernando. Pero es que Jimeno asegura que ahorrar le “aburre mazo”: “Prefiero hacer cualquier otra cosa que le divierta como, por ejemplo, alicatar cuartos de baño”.

Fernando anima a su compañero a intentar gastar algo menos de dinero: “Lo que tienes que hacer para ahorrar es planificarte. En España hay una fiesta de pueblo prácticamente a la semana. Tu vas para allá, te aprendes dos o tres motes del pueblo. Llegas allí y dices que eres familia de el 'pelo grasa', de la 'cejas juntas' o el 'rumiante'... y automáticamente estás invitado a todo.”

Los cómicos continúan intercambiando ideas para ahorrar como “cambiarse el apellido” o “dejar aparcado el coche en zona azul o verde y quedarse dentro durante dos o tres días”. Con estas “ideas de ahorro alucinantes”, Jimeno parece estar convencido pare empezar a gastar menos dinero: “Estoy viendo el futuro. Voy a hacer mogollón de planes”.

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.