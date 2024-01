Toledo lucha para evitar el derrumbe de su templo: "¿Por qué no interesa el patrimonio religioso?"

La Colegiata San Benito Abad de la localidad toledana de Yepesestá en peligro por el deterioro de los años, aunque el temporal de Filomena en 2021 fue la puntilla. El edificio religioso, que data del siglo XVI y que fue declarada Bien de Interés Cultural, está siendo restaurada gracias a los fondos aportados por las actividades benéficas del pueblo y la ayuda de la archidiócesis de Toledo, aunque el presupuesto no llega para concluir las obras.

Por ello, el pasado domingo casi 3.000 vecinos del municipio salieron a la calle para reclamar a las entidades públicas y privadas financiación para culminar los trabajos de restauración de la colegiata.

El párroco de la Colegiata San Benito Abad, Emilio Palomo, ha mostrado en'ECCLESIA AL DÍA'su satisfacción porque fueran un total de 300 niños de la catequesis los que encabezaran la manifestación, arrastrando con ellos a familias y vecinos: “Fue un ambiente festivo porque queríamos hacer visible lo que llevamos haciendo un año, actos benéficos y actividades de todas las edades para visibilizar el problema enorme que esta colegiata tiene”, ha explicado.

Palomo ha denunciadoa los que reprocha no valorar el patrimonio religioso: “¿Por qué las instituciones públicas que declaran estos edificios Bien de Interés Cultural no son las primeras que, además de exigirnos que protejamos el patrimonio, no nos ayudan a mantenerlos de una manera concreta?”, se ha cuestionado.