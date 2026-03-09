No te pierdas 'Ecclesia al día' del 9 de marzo de 2026, con Raquel Caldas
El programa de información sociorreligiosa de TRECE profundiza en temas de interés religioso, social y cultural, con entrevistas, reportajes y conexiones en directo
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
'Ecclesia al Día' es el espacio informativo de TRECE que ofrece un completo repaso de la actualidad eclesial, litúrgica y pastoral tanto en España como en el Vaticano. Conducido por Raquel Caldas, el programa combina reportajes, entrevistas exclusivas y análisis de expertos para acercar a la audiencia los temas más relevantes de la Iglesia Católica: celebraciones litúrgicas, visitas pontificales, iniciativas sociales y acontecimientos históricos que marcan el rumbo del pontificado.
Es la ventana ideal para quienes buscan entender el impacto de la Iglesia en el mundo actual y mantenerse informados sobre sus principales desafíos y proyectos.
"Si el conflicto se extiende en el tiempo, como ocurrió con Ucrania, el shock podría ser mayor que el de la histórica crisis del canal de Suez"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño