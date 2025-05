Conchita de León, la paciente con eclerosis múltiple que no entiende otra forma de vivir su enfermedad si no a través de la fe

El 30 de mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, la enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, causando daños en la vaina de mielina que protege las neuronas.

Este daño interfiere con la transmisión de impulsos nerviosos, lo que provoca una variedad de síntomas que pueden incluir pérdida de funciones físicas y cognitivas. El diagnóstico temprano es crucial para que los pacientes puedan mantener una calidad de vida óptima.

En 'Ecclesia al día', en TRECE, hemos tenido oportunidad de conocer el testimonio de Conchita de León Muñoz, una paciente cordobesa que sufre esta enfermedad desde hace 12 años. Según hemos podido saber, hay un factor que lo ha cambiado todo a la hora de afrontar la enfermedad: la fuerza que le ha transmitido en todo momento su fe.

Conchita de León, paciente de Esclerosis Múltiple en Murcia, invitada de 'ECCLESIA AL DÍA' y paciente de Esclerosis Múltiple en Murcia

"La fe en mi enfermedad ha jugado el 100%, esta enfermedad es dura, para nosotros y para las personas que nos quieren. Creo que sin fe esta enfermedad no se podría llevar porque es muy incapacitante, y que en cada momento requieres la atención de alguien.

Si cada mañana, cuando me levanto, a mí Dios no me manda esta fuerza y esta fe para continuar y seguir luchando, creo que no podría llevarlo. No me gustaría quedar me en un rincón, no sólo por mí, si no por todas las personas que me quieren", apuntaba nuestra invitada.

La bandera espiritual, el testimonio y la fuerza que Dios nos manda es fundamental para hacerle frente" Conchita de León, paciente diagnosticada con Esclerosis Múltiple

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntar a nuestra invitada sobre cuál es el mensaje que le gustaría mandar a todas las personas que han sido diagnosticados con la enfermedad pero que, debido a la noticia, no encuentran un consuelo para hacerle frente: "Les diría que se rodearan de personas que te quieran y apoyen, la bandera espiritual, el testimonio, y la fuerza que Dios nos manda es fundamental para hacerle frente", finalizaba nuestra invitada.

Conchita de León, paciente de Esclerosis Múltiple, invitada en 'Ecclesia al día', junto a su marido

Además, Conchita de León colabora en la asociación murciana de Esclerosis Múltiple que lleva por nombre 'AMDEM'; una asociación que surge en 1994 tras el diagnóstico de esclerosis múltiple de la hija de Juan Montesinos, quien fue el presidente fundador de AMDEM Murcia apoyado por un grupo de amigos.

AMDEM Murcia desarrolla su actividad principalmente en torno a dos programas:

- Rehabilitación física y funcional que cuenta con servicios de fisioterapia, de terapia ocupacional y de logopedia.

- Programa de atención psicosocial, que cuenta con un servicio de atención social y un servicio de psicología y estimulación cognitiva.

Además la entidad desarrolla actividades de ocio y tiempo libre con sus usuarios, y lleva a cabo acciones de sensibilización de la esclerosis múltiple.