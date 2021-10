Pablo Montensinos, en TRECE: "La unidad del PP es la receta infalible para sacar a Sánchez de la Moncloa"

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha estado en 'Código Samboal' para valorar la convención del Partido Popular y las medidas que plantea el partido cuando lleguen al Gobierno. "Esta convención tiene un mensaje muy importante en clave interna, y como mensaje de unidad, de un partido unido. Ha dicho el presidente que somos como una roca que tiene un programa, tiene equipo y que se presenta como una alternativa sólida. Que los españoles sepan que hay una alternativa. Sensaciones muy buenas y chute de energía", arrancaba Montesinos.

Además apuntaba que "la convención no acaba ahora, prosigue hasta diciembre, los vicesecretarios tenemos el mandato del presidente de ir a todos los territorios a seguir hablando con la sociedad civil de los tres grandes paquetes de reformas planteados por el presidente: empleo, familia y reforzamiento de las instituciones".

A nivel económico, el vicesecretario de comunicación apuntaba que "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles. La inseguridad jurídica que ha creado este Gobierno es enorme. Bajando impuestos escuchando a nuestros expertos se puede reducir la deuda. Tenemos un Gobierno que ha hecho dejación de funciones. De la luz no hablan, del IPC tampoco".

Y mandaba un rotundo mensaje al Gobierno del PSOE. "Nosotros lo que decimos al Gobierno de Sánchez es que no sabe o no puede, que deje paso. Si el señor Sánchez no quiere aplicar las recetas económicas que necesita España lo que tiene que hacer es marcharse".

Respecto al equipo que rodea a Pablo Casado, Montesinos era claro. "Yo he visto a personas muy destacadas de la sociedad civil, expertos. Me quedo con la transversalidad. Pido que miren el espejo de nuestros gobiernos autonómicos. Yo creo que al final es muy bueno que en el PP haya personalidades reconocidas y que también se nutra de la sociedad civil".

Y se basaba en el trabajo que están haciendo las comunidades en las que hay gobiernos del PP. "Nosotros lo que decimos es que se pueden bajar impuestos y se puede crear empleo. Yo vuelvo a poner como ejemplo lo que ya están haciendo nuestros gobiernos autonómicos. Si comparamos Madrid con comunidades gobernadas por la izquierda y la extrema izquierda se puede ver", decía el vicesecretario.

"Todos los presidentes autonómicos tuvieron un gran protagonismo. La presidenta Ayuso tuvo protagonismo y a mí me gustó su discurso porque lanzó un mensaje que entendió todo el mundo, muy nítido y claro. Lo que he constatado es que hay muy buena relación entre Ayuso y Casado, son amigos y se conocen de toda la vida, comparten principios y valores y comparten un objetivo en común: llevar al Casado a la Moncloa. ", comentaba respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"La convención está sirviendo de espaldarazo de energía positiva para todos porque la gente quiere cambios, quiere un cambio político que es urgente y eso se siente, en Madrid, en Andalucía, en Extremadura... Porque no es normal que no haya todavía un AVE que llegue a Extremadura", recordaba.

Montesinos explicaba el mensaje más importante que, según su criterio, ha salido de la convención. "En la convención nacional ha quedado claro el mensaje: vamos a remar todos juntos para echar de la Moncloa a Pedro Sánchez. La unidad es la receta infalible"

Para concluir apuntaba, "están nerviosos y más nerviosos van a estar. Las encuestas que ellos tienen, no las del CIS, entiendo que digan las barbaridades y las chorradas que ha dicho hoy Lastra. Eso sí, soluciones para la cesta de la compra o la subida de la luz, de eso no dicen nada, solo se dedica a atacar al Partido Popular".