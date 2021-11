José Luis Garci, en TRECE: "Pienso que mi generación ha sido la última en conocer España como la estudiamos"

Este sábado, 'Código Samboal' ha contado con la presencia de José Luis Garci, reconocido director de la escena cinematográfica de nuestro país y presentador y director del programa de TRECE 'Classics', donde cada semana los espectadores podrán disfrutar de algunas de las obras más importantes de la historia del cine.

Uno de los puntos más llamativos del programa es que en algunas ocasiones el programa es emitido en blanco y negro, Garci ha explicado el motivo que está detrás de esta decisión: "Hay una semanas que es en blanco y negro porque la película es en blanco y negro y otras semanas a color. No tiene nada malo, el blanco y negro es extraordinario. Durante toda la vida hemos estado viendo películas en blanco y negro".

También ha explicado algunos detalles relacionados con la visión que él tiene de lo que tiene que ser el programa: "Creo que tienen que ser películas que te lleven a un mundo cultural determinado. El programa es intentar acercar por medio del cine a un determinado lugar. La gente que viene está muy preparada y sienten una gran pasión por el cine, aunque lo más relevante es que la puedan transmitir".

Incluso, Garci ha contado una anécdota que ha vivido tras su estreno en TRECE: "Muchos me preguntaban por qué titulábamos el programa en catalán, ya que classics es clásicos en catalán, además de en inglés. No tenía ni idea de este apunte".

En cuanto a la situación actual de la industria cinematográfica, el presentador de 'Classics' ha explicado que se han producido importantes cambios: "Ahora es otro cine, ha cambiado porque la mayoría de las veces lo ves en casa. Ya no tiene nada que ver. Mi generación ha tenido la oportunidad de vivir desde el momento dorado hasta prácticamente la desaparición de las salas convencionales. No es un problema del covid, nos hemos acostumbrado a casa. El arresto domiciliario que hemos tenido nos ha servido no solo para ver películas, también series".

También ha reflexionado sobre la situación del mundo actual, marcada por importantes hechos históricos: "El mundo no cambió con el cambió del milenio, creo que comienza con la caída del Muro de Berlín, ahí cambian muchas cosas porque la izquierda tiene que buscarse otras cosas: el cambio climático o el mundo de la mujer. Después viene la caída de las Torres Gemelas y después la caída de la bolsa. Todas esas caídas están provocando fracturas respecto a las que nos falta tiempo para saber dónde nos movemos. Cuando yo estudié, el mundo era muy distinto al que es ahora".

Además, el presentador de 'Classics' ha reflexionado sobre cómo ve a España dentro de unos años: "Yo pienso que mi generación ha sido la última en conocer España tal y como la estudiamos. Opino que va a haber una especie de Reinos de Taifas. Esto empezará cuando Cataluña tenga más autonomía. Es evidente, vamos a eso. Se ha producido importantes cambios en la sociedad a nivel mundial. Se ha avanzado, estamos llegando incluso a Marte o Venus. Pero culturalmente se está retrocediendo un poco".

Por último se ha referido a la pandemia, hecho que ha cambiado la forma de afrontar el día a día en todo el mundo: "El covid se está transformando, es como una película de ciencia ficción. Estas preocupado, nos vives a gusto. Aunque no lo digan muchos, estamos viviendo con miedo".