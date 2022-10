El inaudito caso de Francisco, un jubilado que no cobra su pensión porque le han dado por muerto

Imagina cotizar a la Seguridad Social toda una vida esperando cobrar la jubilación y, cuando te toca, descubres que te habían dado por muerto. Esto es lo que le ha pasado a Francisco Ayala y, en ‘Código Samboal’, hemos podido conocer su testimonio: “Mi mujer murió el 26 de julio y la dieron de baja por defunción y también me dieron a mí de baja. Fui a la farmacia a coger unas medicinas y me dicen que me habían dado por fallecido”.

Francisco asegura que al comprobar los datos de su tarjeta sanitaria le comunican que esos datos corresponden a una persona fallecida. En el caso de la pensión, a Francisco le ingresan el mes de agosto, pero a partir de septiembre ya no ha cobrado: “He recibido una carta del director de la Seguridad Social pidiendo disculpas y me dice que no habrá problemas en el mes de octubre, pero no lo sé porque el mes de septiembre no lo he cobrado todavía. Ahora tengo que echar mano de los que tengo alrededor”. Un fallo ha dejado hasta ocho ciudadanos jubilados de Valladolid sin pensión ni Seguridad Social.

