Fernando López Miras, en TRECE: "En la Región de Murcia nadie se cree lo que dice el PSOE y Ciudadanos"

El presidente autonómico de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha visitado este domingo el programa de TRECE 'Código Samboal', donde se ha pronunciado respecto algunos de los temas más importantes de la actualidad, tanto de la realidad de su comunidad autónoma como del resto de España.

En este sentido, uno de los asuntos que ha copado la mayor parte de la entrevista ha sido el relacionado con la realidad que vive el Mar Menor y el papel que el Gobierno de Pedro Sánchez está jugando en la gestión de esta crisis: "Está en una situación crítica. Cuando hay temperaturas más altas es crítico. Necesitamos y pedimos que se actúe o se deje actuar. Miramos con frustración cómo otras catástrofes son cuestión de estado. En Murcia estamos solos".

Por ello Miras ha lanzado un mensaje a Moncloa para que no ponga obstáculos en la gestión de esta crisis: "Demandamos al Gobierno que las decisiones nos dejen tomarlas a nosotros si ellos no las toman. Voluntad hay por ambas partes. En agosto estuvo la ministra Ribera y no hemos vuelto a saber nada. Yo le he enviado cuatro cartas solicitando que me dejase hacer cuatro acciones para solucionarlo. Respuesta negativa".

También ha explicado algunas medidas importantes que se deben tomar para atajar este problema: "Es necesario cortar los vertidos para permitir la oxigenación. Hay que hacer y tiene que hacer el ministerio. Queremos costearlo y dicen que no. Hemos pedido ayudas y han dicho que no. No pedimos recursos económicos, nos vamos a endeudar lo que sea necesario. Solo queremos que nos dejen hacerlo y ahora no nos dejan. No hay partidas en los presupuestos generales para lo del mar menor. Hablamos, pero nos dicen que no a todo. La negativa es la respuesta. Desesperación y frustración".

Echando la vista atrás, Fernando López Miras se ha referido a la realidad política que se vive en la Región de Murcia después de la moción de censura planteada por Ciudadanos y el Partido Socialista la pasada primavera, aquella que fracasó y que derivó en un auténtico huracán político a nivel nacional que desembocó en el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid: "La moción ha servido para saber que si quieren estabilidad es el PP con mayoría suficiente. No tienen que agradecerme nada porque Casado estuvo ayudándome. Egea fue el primero que se desplazó y que me ayudó en las negociaciones para seguir garantizando el Gobierno. En la Región de Murcia nadie cree lo que dice el PSOE y Ciudadanos".