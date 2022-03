Federico Trillo, en TRECE: "Putin no va a salir de Ucrania por las buenas"

El exministro de Defensa, Federico Trillo, ha estado este fin de semana en el plató de 'Código Samboal', para analizar la última hora relacionada con el conflicto bélico en Ucrania. En este sentido, Trillo ha comenzado su intervención poniendo en valor el papel fundamental que las Fuerzas Armadas españolas tienen en nuestro país: "Es muy importante que los españoles conozcan a sus FFAA y las aprecien. Vulnerables en este mundo que vivimos lo somos todos, pero España en este momento se encuentra bien defendida. Tenemos unas FFAA profesionalizadas excelentes, muy bien valoradas en el extranjero. Tenemos un equipamiento inmejorable, muy bueno, como no lo hemos tenido nunca".

También ha valorado la situación que se vive en los últimos meses en la frontera con Marruecos: "Desde luego hay planes de contingencia de Ceuta y Melilla pero no se quieren aplicar por voluntad política. La situación en Melilla es muy mala. Estas cosas hay que afrontarlas, este Gobierno tiene la peculiaridad de mirar para otro lado. Somos frontera sur de la UE, no es un tema que se pueda demorar. Vivimos en una democracia sentimental donde lo primero es el llanto, nadie quiere afrontar problemas de fondo como este. Un problema estructural".

"Hoy en día las FFAA, necesitan gente muy profesionalizada y con continuidad en el servicio, no puede suplirlo con contingentes de tropa o marinería anuales. Cuando yo dije se acabó la mili había 2 millones y medio de objetores. El servicio militar conscripto permitía una integración en las ideas, en los símbolos", ha subrayado Trillo.

En cuanto al conflicto en Ucrania, Trillo ha señalado que le preocupa que no se encuentran soluciones: "Me impaciento porque no se encuentran soluciones y se está también en lo políticamente correcto y en falsas verdades. Putin no es ningún loco ni le ha dado un arrebato, este es un tema muy antiguo con muchos antecedentes. Ucrania tiene un problema interno de dos culturas que fraccionan el país por la mitad. Hay mucho pro rruso, son otro mundo".

"Lo que tiene que hacer es una acción conjunta. Para terminar con esto debería haber una fuerza de interposición internacional, se interponen entre los dos combatientes, se establece un alto al fuego, se negocia y ya veremos por dónde sale el sol. Europa no tiene política exterior ni de defensa y nos lo venden como que las sanciones y la toma de refugiados es algo espectacular. Con los refugiados Putin se frota las manos, que se vayan", ha explicado Trillo sobre el papel que está jugando la Unión Europea.

Incluso ha propuesto que China haga de mediador para negociar con Moscú: "Buscar la mediación con China. Aquí se ha roto el orden internacional, EEUU no puede entrar porque es el gran enemigo de Rusia. Europa no se la toma en consideración, pues que buscan un interlocutor poderoso como China que no está contenta para nada con este conflicto".

Por último, Federico Trillo, ha explicado qué puede pasar en el corto plazo: "Yo creo que va a enquistarse por lo menos varias semanas si no meses. La resistencia civil es admirable pero es una masacre. Putin no va a salir por las buenas, o sale por las malas o porque le pone firme la comunidad internacional".