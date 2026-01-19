CLASSICS
'La reina de África', John Huston (1951)
00:00
Redacción TRECE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Al estallar la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Charlie Allnut (Bogart), un rudo capitán de barco con tendencia a la bebida, y Rose Sayer (Hepburn), una estirada y puritana misionera, huyen de las tropas alemanas en una ruinosa embarcación, con la que deben descender un peligroso río. Son, a primera vista, dos seres antagónicos, incompatibles, pero la convivencia y, sobre todo, las penalidades que tendrán que afrontar juntos para sobrevivir harán cambiar radicalmente su relación.
Contenidos relacionados
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "El diablo sobre ruedas" de Steven Spielberg en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Fort Apache" de John Ford en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Duelo al sol" de King Vidor en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "La leyenda del indomable" de Stuart Rosenberg en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "El pianista" de Roman Polanski en 'Classics'
Temas relacionados
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño