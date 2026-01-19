COPE
Podcasts
Classics
Imagen principal Classics
Classics

CLASSICS

'La reina de África', John Huston (1951)

CLASSICS: 'La reina de África'
00:00

CLASSICS: 'La reina de África'

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

 Al estallar la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Charlie Allnut (Bogart), un rudo capitán de barco con tendencia a la bebida, y Rose Sayer (Hepburn), una estirada y puritana misionera, huyen de las tropas alemanas en una ruinosa embarcación, con la que deben descender un peligroso río. Son, a primera vista, dos seres antagónicos, incompatibles, pero la convivencia y, sobre todo, las penalidades que tendrán que afrontar juntos para sobrevivir harán cambiar radicalmente su relación.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 23 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking