José Luis Garci: “No es tan importante tener amor al cine, lo importante es saber transmitir ese amor por él”

“El día en el que quitaron las cortinas en los cines empezó el declive. Las cortinas creaban expectación, te ocultaban lo que ibas a ver después”. Esta ha sido una de las reflexiones de José Luis Garci en la presentación de ‘CLASSICS’, el nuevo programa de TRECE para revisar los mejores clásicos del séptimo arte.

El maestro del género ha compartido con los medios su ilusión por volver a la pequeña pantalla. Lo hace de la mano de TRECE en un proyecto que confiesa “es ilusionante y no me ha costado mucho. Un programa de este tipo no es difícil plantearlo. No sé si me gusta más 2 de noviembre de 2021 2 ver cine o hablar de cine, y además lo hago rodeado de amigos y compañeros con los que es un placer trabajar”. Entre los colabores que se podrán ver estarán el ex fiscal del Estado y crítico cinematográfico Eduardo Torres-Dulce, el periodista de ABC y experto en el séptimo arte Pedro García Cuartango, la columnista Rosa Belmonte, u Oti Rodríguez Marchante, el reconocido y prestigioso crítico de cine español.

El cine ha sido siempre seña de identidad de TRECE, la cadena donde ver los grandes títulos, y esta temporada, ha dado un paso más allá para que siga siendo su gran sello. A partir del próximo 12 de noviembre, y cada viernes a partir de las 22.00h, Garci introducirá una película y, tras su emisión, entablará un coloquio con sus invitados, una lección magistral de cine abierta a todos los públicos, un programa, para volver a enamorarnos de las obras maestras del cine. Garci llevará a los espectadores de la cadena hacia un viaje inigualable por los clásicos, que como el propio Garci explica “son especiales porque están bendecidos por algo maravilloso.









Lo clásico -en el cine, la música o la literatura- siempre funciona, siempre es actual y nuevo. Es algo muy difícil de encontrar”. ‘CLASSICS’ desgranará las mejores cintas de la historia del cine, el espacio será, como explica Garci “una auténtica fiesta y como si se fueran descubriendo las obras del Museo del Prado del cine. Estoy contento por poder recuperar este formato, y no solo por el programa, también porque puedo hablar por los codos sobre ello”.

En este sentido, espera poder compartir con todos los espectadores de la cadena su gran pasión: el cine. Para Garci “no es tan importante tener amor al cine, lo importante es saber transmitir ese amor por él, porque ver cine es rejuvenecedor”.

El programa repasará las mejores películas del Hollywood clásico hasta el mejor cine español, desde “Ciudadano Kane”, dirigida por Orson Welles, “Casablanca” y la historia de amor protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, “El mago de Oz”, con la fascinante historia de aventuras de Dorothy, y hasta “La reina de África”, de John Huston. Películas que marcaron una época y a una sociedad, analizadas por los mayores expertos.









Durante la presentación de ‘CLASSICS’, que ha tenido lugar este martes en Cinesa Proyecciones 3D de Madrid, José Luis Garci ha querido homenajear a su amigo y compañero repentinamente fallecido Javier Muñoz, el coguionista de películas como “El Crack Cero”, con el que trabajó el director. Emocionado, recordaba que Muñoz iba a ser uno de los colaboradores de ‘CLASSICS’ esta temporada: “Ahora está en el séptimo cielo. Se va un amigo, un auténtico cinéfilo, con el que compartía mi gran pasión”. Cada viernes, la cadena ofrecerá un capítulo de ‘CLASSICS’ en TRECE y trecetv.es, donde los espectadores, además, podrán encontrar las noticias destacadas, los mejores momentos, y todos los programas completos y a la carta.