Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Hasta que llegó su hora" de Sergio Leone en 'Classics'

Jerónimo José Martín y Juan Orellana, críticos de cine de COPE y TRECE, regresan un viernes más para presentar 'Classics', el espacio que la cadena pone a disposición de sus espectadores para disfrutar de los clásicos del séptimo arte, comentados y analizados, cada semana, por un invitado amante del cine.

Este viernes, los críticos, acompañados de César Bardés, analizan el largometraje "Hasta que llegó su hora", una producción dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Henry Fonda. Brett McBain, un granjero viudo de origen irlandés, vive con sus hijos en una zona pobre y desértica del Oeste americano. Ha preparado una fiesta de bienvenida para Jill, su futura esposa, que viene desde Nueva Orleáns. Pero cuando Jill llega se encuentra con que una banda de pistoleros los ha asesinado a todos.

00:00 Volumen Cerrar CLASSICS: 'Hasta que llegó su hora'

CLASSICS

Cada viernes, a las 22 h, ‘CLASSICS’ desgrana las mejores cintas de la historia del cine, desde el Hollywood clásico hasta el mejor cine español. Cada viernes, la cadena ofrece una nueva entrega del programa en TRECE y trecetv.es, donde los espectadores, además, podrán encontrar las noticias destacadas, los mejores momentos, y todos los programas completos y a la carta.