Un hallazgo en Menorca reveló una tumba milenaria visible desde hace 3.000 años: única en Europa

En el kilómetro 40 de la carretera que une Ciudadela con Ferrerías, en Menorca, se alza una construcción de piedra que podría pasar desapercibida para los que no conocen su valor. Sin embargo, lo que parece una sencilla estructura megalítica es, en realidad, uno de los monumentos prehistóricos más importantes de Europa. La Naveta des Tudons no solo es una de las construcciones mejor conservadas de la prehistoria balear, sino que también es considerada el edificio íntegramente conservado más antiguo del continente. Levantada hacia el año 1400 a. C. y utilizada durante más de medio milenio como tumba colectiva, ha sido testigo de miles de años de historia, leyendas y hasta actos vandálicos que pusieron en peligro su integridad.

Una joya arquitectónica milenaria

La Naveta des Tudons forma parte de la cultura talayótica, característica de las Islas Baleares durante la Edad del Bronce. Su función era claramente funeraria, y las excavaciones realizadas en los años 50 del siglo pasado revelaron restos óseos de al menos un centenar de individuos, además de ajuares como cerámica, botones de hueso y brazaletes de bronce. La estructura destaca por su técnica constructiva en piedra seca, sin uso de mortero, mediante grandes bloques calizos perfectamente encajados.

MELBA PHOTO AGENCY



Con una forma que recuerda a una barca invertida, de ahí su nombre, "naveta", el edificio mide unos 14,5 metros de largo, 6,5 de ancho y cerca de 4,5 de alto. Está compuesto por dos cámaras superpuestas: una inferior, más amplia, y otra superior, algo más estrecha, probablemente dedicada a rituales u ofrendas. Su interior permanece en penumbra, lo que intensifica su carácter sagrado y refuerza el simbolismo del paso al mundo de los muertos.

Vandalismo, leyendas y recuperación

En marzo de 2018, la Naveta des Tudons fue objeto de un grave acto vandálico, grafitis dañaron 81 de las piedras que la conforman. La indignación ciudadana y política fue inmediata, y la policía abrió una investigación. Restauradores del Consell Insular de Menorca lograron limpiar las pintadas y devolver al monumento su aspecto original, pero el episodio evidenció la falta de vigilancia en los yacimientos prehistóricos de la isla.

Además de su valor arqueológico, el monumento está envuelto en leyendas. Una de las más populares cuenta que fue construida por un gigante como prueba de amor, pero que, celoso, acabó matando a su rival y suicidándose. Otra versión habla de un príncipe que murió al intentar construirla solo, como exigencia de su futura esposa. En ambas historias, el edificio acaba siendo tumba y símbolo de tragedia.

Henryk Kotowski



Hoy en día, la Naveta des Tudons no solo se conserva en buen estado, sino que forma parte del patrimonio cultural protegido de España y es uno de los grandes atractivos turísticos de Menorca. Un lugar donde historia, arquitectura y mito se funden en un solo espacio.

