Uno de los mejores profesores del mundo revela por qué no debes pensar en la nota de corte de la EBAU: "El examen de selectividad ha cambiado"

La EBAU está a la vuelta de la esquina y miles de estudiantes viven estos días con una mezcla de nervios, agotamiento y expectativa. Se juegan mucho, o al menos eso creen. Porque para muchos, la nota de corte de la carrera soñada se convierte en una losa. Sin embargo, uno de los profesores más reconocidos del planeta lo tiene claro: ese no debe ser el foco.

David Calle, ingeniero de telecomunicaciones, divulgador educativo y director de la plataforma Unicoos, ha sido finalista del prestigioso Global Teacher Prize, que lo situó entre los diez mejores docentes del mundo. Esta semana ha charlado en el programa Poniendo las Calles, de Carlos Moreno ‘El Pulpo’, en COPE, para ofrecer una dosis de sentido común, serenidad y buenos consejos a los jóvenes que se enfrentan a esta prueba.

Alamy Stock Photo Estudiantes realizan un examen de selectividad en la Facultad de Medicina. Comienzan las pruebas de acceso a la universidad en Andalucía.

“El mayor enemigo de los estudiantes son los nervios. Si van tranquilos, va a salir bien”, aseguró Calle en antena, convencido de que lo más importante no es obsesionarse con la nota que te piden, sino dar lo mejor de uno mismo en cada examen.

No pienses en la nota de corte

David Calle sabe bien de lo que habla. No solo ha sido profesor durante años, sino que ha vivido en carne propia los nervios de la selectividad. “Yo estuve dos días con un tic en el ojo por el estrés. Pensaba: no me va a dar la nota, me va a salir mal…”. Y precisamente por eso, insiste en que la actitud y la calma pueden marcar la diferencia.

“Que vayan examen a examen, partido a partido. Luego ya veremos cuál es la nota de corte”, aconseja. Para Calle, el sistema actual ha cambiado respecto al de hace unos años. La selectividad hoy es “el resumen de todo lo que han trabajado durante dos años. Lo llevan mucho mejor de lo que creen”.

En lugar de angustiarse con la nota que se necesita para entrar en una carrera, propone una estrategia centrada en el control del temario, la organización del tiempo y la práctica constante. “Hay que hacerse un cronograma. Revisar lo que peor se te da, pero también lo que llevas bien. No vale eso de 'hoy me voy de compras'. Que lo afronten como un trabajo, con horarios y constancia”.

“Práctica, práctica, práctica… y aprobarás”

Durante la conversación en COPE, Calle desglosó una serie de recomendaciones que pueden suponer una tabla de salvación para muchos. Desde leer el examen entero antes de empezar, hasta atacar primero las preguntas más cortas y seguras.

“Que piensen: ¿qué puedo resolver más rápido? Cuanto más practiquen, más rápido harán el examen, con más soltura y menos dudas”, explicó. La preparación, subraya, no es solo teórica, sino también emocional: “Si te bloqueas, mira alrededor, respira hondo y piensa: me lo sé, va a salir bien”.

Alamy Stock Photo Los estudiantes españoles comienzan las convocatorias de las pruebas de acceso a la universidad, conocidas como «selectividad» o PAU. En Cataluña, más de 45.000 jóvenes se presentarán a este examen.

Uno de los consejos más llamativos que compartió surgió de su propia experiencia como padre: “Mi hija no quería hacer el último examen de Química en la Selectividad. Me decía: ‘Papá, me ha salido mal el resto, este ni lo hago’. Y le dije: ‘Hazlo. ¿Qué tienes que perder? A lo mejor te sorprendes’. Y al final, sacó buena nota”.

En esta línea, Calle recuerda que no todo se decide en un examen y que existen otras oportunidades, otras vías y otros caminos. “Es solo una prueba. Si te sale mal, tendrás otras. Pero hay que afrontarla con ganas, porque si has llegado hasta aquí, es porque puedes con ella”.