Los secretos del hotel del Real Madrid en el Mundial de Clubes: 'Suites' de 8.000 dólares

Imagen del Four Seasons de Palm Beach, hotel del Real Madrid

Four Seasons

'Suites' de 8.000 dólares por noche, playa privada y la cocina del chef argentino con tres Estrellas Michelin Mauro Colagreco: así es el lujoso hotel elegido por el Real Madrid en Palm Beach para alojarse en el nuevo Mundial de Clubes FIFA.

El Real Madrid de Xabi Alonso abre nuevo ciclo en Estados Unidos. Llegará a Florida este sábado para comenzar, lejos de las distracciones de Miami, la preparación de sus tres partidos de la fase de grupos, contra Al Hilal, Pachuca y Salzburgo.

FIFACWC Calendario oficial del Mundial de Clubes 2025

Los blancos eligieron uno de los hoteles más lujosos de Florida, el Four Seasons de Palm Beach, ubicado a más de cien kilómetros de Miami, y su centro deportivo está aún más al norte, a treinta kilómetros de distancia del hotel.

Xabi Alonso dirigirá sus entrenamientos en el Gardens North County District Park de Palm Beach Gardens con la mirada puesta en el estreno, fijado el 18 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami contra el Al Hilal.

Aunque el Madrid disputará su segundo partido en Charlotte y el tercero en Philadelphia, el cuartel general se mantendrá en el lujoso hotel de Florida.

La alojamiento cuenta con 207 habitaciones y cinco tipos de 'suites', de la Sea Breeze a la Ocean Terrace Suite, con 107 metros cuadrados de puro lujo con vistas privilegiadas hacia el océano.

Cocina 'gourmet'

El hotel cuenta con el argentino Mauro Colagreco como chef del restaurante Florie's y ofrece a sus huéspedes platos del más alto nivel de comida mediterranea.

Colagreco es uno de los chefs más conocidos y respetados del mundo y es el propietario de Mirazur en Mentón (sur de Francia), un restaurante con tres Estrellas Michelin en 2025.

"Palm Beach es un sitio ideal para mí con todas sus similitudes con mi casa en el Sur de Francia, incluyendo el ambiente, el sol y el mar", dijo Colagreco.

©Bravo TV/Courtesy Everett Collection / Cordon Press Mauro Colagreco

Entre los platos ofrecidos por su restaurante en el Four Seasons de Palm Beach figura su interpretación del pulpo a la gallega, un 'carpaccio' de calabaza asada o la ensalada de cangrejo y puerro.

Colagreco trabaja en el Four Seasons en calidad de 'chef partner' y dirige más de 25 restaurantes en el mundo. Mirazur, en Mentón, fue votado mejor restaurante del mundo en 2019 por 'The World's Best Restaurants'.

Florie's, en Florida, es el único restaurante que dirige en Estados Unidos.