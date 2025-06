Diego Garrocho: "Lo que tenemos que exigir son responsabilidades concretas a formaciones concretas e individuos concretos"

Pues si echamos la vista atrás, caben pocas dudas: en España existe una corrupción estructural evidente. Muchos de los gobiernos de nuestra democracia han caído por culpa de la corrupción, y los patrones tienden a repetirse una y otra vez a lo largo de todas las etapas.

El discurso de ayer de Pedro Sánchez, por ejemplo, replica en su literalidad —aunque desde luego no en su dramatúrgica puesta en escena— el que pronunció Mariano Rajoy a propósito del caso Bárcenas. Y si hacemos un análisis comparado de conductas, veremos que incluso hay una especie de fisionomía compartida entre todos los corruptos.

Ahora bien, ¿apelar a esa corrupción estructural o refugiarnos en esa fabulación inconcreta que llamamos “el sistema” puede convertirse en una estrategia de parte tan cómoda como poco saludable? Cada vez que estalla un escándalo o un político comete alguna atrocidad, hay quien prefiere culpar a la estructura, al sistema o al entorno, y no al partido o al político en cuestión, como si la corrupción fuera como el polen en primavera o la contaminación del aire: algo que simplemente está ahí, flotando. Y no, no es cierto.

Los corruptos, de la trama que ahora rodea a Pedro Sánchez, son responsables de sus actos: de los que cometieron, de los que toleraron y de los que no denunciaron. A cada individuo y a cada organización le corresponde rendir cuentas por lo que hace, permite o silencia. Y, por cierto, alguna responsabilidad tienen los que durante años han estado blanqueando la actividad de este gobierno.

Refugiarse en la condición estructural de la corrupción no es más que una maniobra de distracción, una forma de evitar nombrar lo que nos duele demasiado señalar. Es como cuando, tras un atentado, alguien se apura y dice que condena “todas las violencias”. No, no se trata de que condenes todas las violencias, ni de que te escandalice la corrupción en abstracto.

Lo que tenemos que exigir son responsabilidades concretas a formaciones concretas e individuos concretos. Y cada vez que veamos a alguien tener problemas para denunciar un caso específico de corrupción sin acordarse de los casos de los de enfrente, preguntémonos por qué.