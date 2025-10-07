Çatalhöyük: la primera ciudad de la historia que desafía el concepto de urbanismo

Ubicado en la planicie de Konya, al sur de la actual ciudad turca, Çatalhöyük es considerado uno de los primeros ejemplos de asentamiento humano permanente. Con una extensión de aproximadamente 13 hectáreas, fue habitado entre el 7400 y el 5700 a.C. Las viviendas, construidas con adobe y sin calles entre ellas, estaban dispuestas en una estructura densa, lo que sugiere una organización social compleja y una vida comunitaria intensa. Los habitantes accedían a sus hogares a través de escaleras que conducían a techos planos, utilizando estos espacios elevados como calles y zonas de encuentro.

Sociedad y cultura en Çatalhöyük

La sociedad de Çatalhöyük parece haber sido relativamente igualitaria. No se han encontrado evidencias claras de jerarquías sociales o estructuras de poder centralizadas. Las viviendas eran similares en tamaño y decoración, y las prácticas funerarias indicaban un fuerte vínculo comunitario: los cuerpos eran enterrados dentro de las viviendas, a menudo debajo de los pisos, en posiciones flexionadas.

Alamy Stock Photo



Culturalmente, el asentamiento destaca por sus murales y relieves que decoraban las paredes de las viviendas. Estas representaciones incluyen escenas de caza, figuras humanas y animales, y símbolos abstractos, reflejando una rica vida espiritual y artística. Çatalhöyük se convierte así en un ejemplo de cómo los primeros seres humanos mezclaban la vida cotidiana con la expresión simbólica.

Declive y legado

El asentamiento fue abandonado alrededor del 5700 a.C., posiblemente debido a cambios climáticos que afectaron la agricultura y la disponibilidad de recursos. Sin embargo, su legado perdura: Çatalhöyük es un testimonio excepcional de las primeras formas de urbanismo y organización social. Las investigaciones arqueológicas continúan implementando enfoques innovadores para comprender mejor la vida en este antiguo asentamiento.

Alamy Stock Photo



Hoy, Çatalhöyük no solo ofrece una ventana al pasado, sino que también plantea preguntas sobre el origen de la civilización y la naturaleza de las primeras comunidades humanas, desafiando nuestras ideas sobre cómo y por qué se formaron las primeras ciudades.

UN LUGAR EN LA TIERRA

Descubre tesoros del patrimonio Un lugar en la tierra, 25 de abril de 2025: Archidiócesis de Valencia

Si quieres seguir conociendo objetos históricos que se encuentran en distintas ciudades de España, no dejes de ver Un Lugar en la Tierra, que nos ayuda a descubrir la riqueza histórica, artística y espiritual del patrimonio de la Iglesia. Acompañado por expertos en arte sacro, por historiadores y testimonios locales. No te lo pierdas en TRECE y trecetv.es.

Contenidos relacionados