Concurso | Recrea tu escena favorita de la película 'El Guardaespaldas' y gana un magnífico colchón

Si ‘El Guardaespaldas’ es una de tus películas favoritas, estás de suerte. Gracias a este clásico cinematográfico, protagonizado por Kevin Costner y Whitney Houston, puedes conseguir un fantástico colchón.

¿Cómo participo en el concurso de ‘El Guardaespaldas’ de TRECE?

Es muy sencillo. Solo tienes que recordar alguna de sus canciones, personajes, escenas… Y grabarte en vídeo recreando el momento que más te marcó de la película.

Después, tendrás que compartirlo con nosotros. Publica el vídeo en Twitter o Instagram y no te olvides de seguirnos (@TRECE_es), mencionarnos en el cuerpo de la publicación y añadir el hashtag #GuardaespaldasTRECE. También puedes compartir tu vídeo con nosotros a través del WhatsApp 638140872.

Podrás participar varias veces, pero con diferentes escenas de la película. El vídeo más original, divertido y que mejor plasme el espíritu de la película 'El guardaespaldas' ganará un fantástico colchón viscoelástico, proporcionado por Galería del Coleccionista, y valorado en 520 euros.

¿A qué esperas? El plazo para enviar los vídeos se abrirá el 18 de octubre y finalizará el 30 de octubre. ¡Saca tu talento a la luz!

Consulta aquí las bases legales del concurso.

‘El Guardaespadas’, el sábado 30 de octubre, en TRECE

La película romántica estadounidense de 1992 está dirigida por Mick Jackson y tiene como protagonistas a una de las parejas más míticas del cine: Kevin Costner y Whitney Houston. El sábado, 30 de octubre, por la tarde,la película se emitirá en TRECE donde sus espectadores la podrán disfrutar.

El film narra la historia de amor entre Rachel Marron, una cantante famosa que recibe constantemente cartas anónimas con amenazas de muerte y que decide contratar a un guardaespaldas profesional, Frank Farmer, para que la proteja. La relación profesional desemboca en una relación sentimental, sin embargo, ella no está de acuerdo con los métodos empleados por su protector.

Una apasionante historia que mezcla romance, drama e intriga y que ya es un clásico del cine americano, convirtiéndose en una de las 100 películas de mayor recaudación en la historia del cine. Con una banda sonora impecable, las canciones "Run to You" y "I Have Nothing", fueron nominadas al Óscar a la Mejor Canción Original, y “El guardaespaldas” consiguió 4 Premios Grammy. Uno de ellos para Whitney Houston como “mejor intérprete femenina de pop del año”, otro para David Foster como “mejor productor”, el de “mejor sencillo” por la canción “I will always love you” y el de “mejor disco” en el que la cantante estadounidense comparte méritos con cinco productores.