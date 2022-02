TRECE emite este fin de semana la primera misa de Mons. José Ignacio Munilla en Alicante

La diócesis de Orihuela-Alicante recibe este fin de semana a su nuevo obispo y TRECE estará muy pendiente para ofrecer a sus espectadores la celebración de su nueva responsabilidad como titular del obispado.

Este sábado, 12 de febrero, desde las 17.30h, Mons. D. José Ignacio Munilla toma posesión como nuevo obispo de la diócesis después de que el pasado 7 de diciembre el papa Francisco así lo nombrara y lo comunicara la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española.

La jornada de sábado para el nuevo obispo de Orihuela-Alicante comenzará a las 11.30 horas en Cox como marca la tradición. Desde allí, Mons. D. José Ignacio Munilla saldrá camino a Orihuela, donde visitará la ermita de San Antón y se dirigirá hacia las puertas históricas de la ciudad a lomos de la tradicional mula blanca. Una vez atravesada la Puerta de la Olma, hará su entrada a la catedral para tomar posesión de su cátedra como obispo de Orihuela-Alicante. El nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, y una treintena de obispos acompañarán al nuevo obispo en la Santa Misa.

Ya el domingo, 13 de febrero, TRECE ofrecerá desde las 12h y para todos los espectadores de la cadena la primera eucaristía de Mons. José Ignacio Munilla como obispo de Alicante. La Santa Misa se celebrará en la concatedral de San Nicolás de Bari de la ciudad.

Antes de eso, la ciudad dará la bienvenida y recibirá a su nuevo obispo. El prelado será acogido en la Plaza del Abad Penalva de Alicante.

Mons. José Ignacio Munilla ha desarrollado su ministerio episcopal entre las diócesis de Palencia y San Sebastián. En esta última durante más de doce años. El que será nuevo obispo de Orihuela-Alicante, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social dentro de la CEE, recibía con gratitud su nuevo nombramiento, asegurando que “con paz, alegría y esperanza, aquí me tenéis a vuestra disposición. Mi deseo es el de emplear todos los dones que Dios me ha dado a vuestro servicio. No tengo otro proyecto, ni otra intención”.

La emisión de la primera misa de Mons. D. José Ignacio Munilla se podrá seguir en directo a través de TRECE y de trecetv.es.