Puntadas de ilusión para que madamas y galanes deslumbren en el Entroido de Cobres

El pequeño municipio pontevedrés de Vilaboa, a orillas de la Ría de Vigo, mantiene viva una de las celebraciones más antiguas y vistosas de Galicia, el Entroido de Cobres. Este carnaval, que aspira a ser declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, mantiene vivo un rito, plagado de singularidades, que se remonta al siglo XVIII y que refleja el espíritu colectivo por atesorar su tradición.

Símbolo de riqueza y posición social, las familias más adineradas acostumbraban a engalanarse durante los días que dura el carnaval y recorrer todos los barrios de Santa Cristina y San Adrián. De la misma forma que se ha hecho los últimos dos siglos, las parejas solteras, madamas y galanes, visten sus trajes con el orgullo de representar a la familia que tanto ha trabajado en la confección de una celebración que organiza la Asociación Cultural Cobres con la colaboración del Concello de Vilaboa.

Miles de lentejuelas cosidas a mano hacen brillar a las madamas del Entroido de Cobres. Cuantas más mejor. Cintas en la espalda, prendidas de las mangas de sus impolutas camisas blancas, en el cinturón o sobre cintas de raso recubriendo la falda. Una madama deslumbra con su vestimenta tradicional, que complementa con un sombrero también artesanal repleto de flor y de color.

Y es que el tiempo se detiene en Cobres cuando se acerca el carnaval. Las familias apuran detalles para actualizar el atuendo que permitirá a madamas y galanes formar las parejas de baile que desde el siglo XVII recorren los barrios de Vilaboa llevando alegría y fiesta hasta el último rincón.

Así lo vive Luisa Poceiro, vecina de Cobres que conserva como un tesoro el cinturón de su traje de madama; una pieza única de valor incalculable que su madre confeccionó para ella cuando tenía 14 años. Pasaron cuatro décadas desde entonces “y lo conservo por su belleza y por el sacrificio que supuso para mi familia hacerme el traje. Es un legado del que me siento muy orgullosa”. Luisa tiene dos hijos varones, ambos implicados en la parte musical del Entroido de Cobres, y por tanto con atuendos diferentes a los de madamas y galanes. Así que su vocación de confección la centra en ayudar a jóvenes de Cobres que tengan que actualizar sus trajes como Ariana, joven madama de 20 años. Y mientras revisan el traje recuerda lo difícil que era hace unas décadas hacerse con lentejuelas y adornos. “Los desplazamientos no eran tan fácil como ahora y teníamos que desplazarnos a unos 12 kilómetros, al centro de Pontevedra, a una mercería a comprar las cosas. No había posibilidades económicas para hacerse con mucho material, que para los salarios de entonces era bastante más caro que ahora”. Y eso hacía escasear las madamas que danzaban con sombrero, por ejemplo. La llegada de los bazares abarató los costes y facilitó que el brilli-brilli esté ahora al alcance de todos los bolsillos.

Con todo, el traje de una madama supera los 1.000 euros en materiales y el sombrero duplica este coste. “Sin contar las horas de trabajo artesanal que necesita cada pieza”, apunta Maricarmen Docampo que a sus 70 años mantiene activo su taller de elaboración de sombreros y conserva entre paños el que hicieron para ella su madre y su abuela. “Tiene más de 50 años y no se lo presto a nadie”.

Meses de trabajo laborioso y paciente para transformar un sombrero de pajilla e un lujoso armazón que combina flores de colores, espejos, abalorios, figuritas y varias cintas hasta alcanzar los 40 centímetros de alto y unos 7 kilos de peso. “Los abalorios, tanto los del sombrero como los del pectoril, en mi época eran de oro. Nadie tenía tanta joya y los pedíamos a familiares”. Era importante lucir mucho porque ese pectoril era el reflejo de la posición económica y social de la familia de la madama.

Para evitar los daños en la zona cervical que provocaba el peso de las joyas, Luisa Poceiro cuenta que algunas madamas cosen los abalorios, hoy de fantasía, a un chaleco que hace más llevaderas las intensas jornadas de baile que mantienen a madamas y galanes danzando durante 8 horas los cuatro días de duración del Entroido de Cobres.

En cada casa de Cobres estos días madamas y galanes apuran la puesta a punto de sus atuendos para que todo esté impecable para que arranque la fiesta del 1 al 4 de marzo, fechas en las que la comitiva carnavalera integrada por un más de un centenar de personas entre danzantes y músicos, hará retumbar las calles con sus bailes y sus recuperadas melodías.

Principales atractivos: baile y juegos populares

El 1 de marzo el entroido recorrerá los barrios de Cobres, con una verbena por la noche en el recinto de Riomaior amenizada por el grupo Claxon y el trío Tic Tac.

El domingo 2 madamas y galanes volverán a danzar por los barrios del municipio y a la noche la fiesta estará a cargo del trío La Noche, también en Riomaior. El lunes 3 se repetirá el esquema con la actuación a la noche de Maghachos con la orquesta Fuego y el dúo Prisma.

El martes 4 el entroido hará un último recorrido por los barrios para invitar a los vecinos a acudir a Riomaior. A las 13 horas tendrá lugar una sesión vermú, amenizada por el dúo Los Dinámicos. Habrá puestos de comida, con pulpo y churrasco. El momento más esperado del festejo comenzará a las 16.30 horas, con la Corrida do Galo, que estará presentada, como es habitual, por Isi. Los distintos grupos de edad de madamas y galanes representarán sus bailes en el escenario en distintos momentos de la cita y también se llevarán a cabo los tradicionales juegos del Galo no río, Galo na vara y Corrida do Galo, así como la intervención de Leti da Taberna como predicadora de esta festividad.

Los juegos son algo muy singular de Vilaboa, ya que no tienen igual en la comarca pontevedresa y son muy vistosos, sobre todo el del Galo no río, cuando los jóvenes avanzan por un tronco e intentan coger un señuelo suspendido sobre otro tronco por encima de sus cabezas, con el río a sus pies. Tras la quema del Galo seguirá la música y la fiesta hasta entrada la noche.