Hoy, en TRECE, no te pierdas el cine western "El renacer de Texas"

A partir de las 14,45h, disfrutaremos de “Superman III”, el superhéroe de los 80. En esta ocasión Christopher Reeve, bajo las órdenes de Richard Lester, tiene que enfrentarse con una máquina creada por un genio de los ordenadores llamado Gus Gorman, con un magnate megalómano que pretende transformar la Tierra y lo que es peor con un desdoblamiento de personalidad. Pero también habrá tiempo para que Clark Kent vuelva a Smallville para encontrarse con Lana Lang, su novia de la adolescencia. Reeve comparte cartel con Richard Pryor, Jackie Cooper y Margot Kidder.

El cine de tarde continúa a las 17,05 con aventuras y ciencia ficción en “Biggles, el viajero del tiempo”. Jim Ferguson es un joven que vive en Nueva York y tiene un hermano gemelo llamado Biggles. Este último vive en otra época, concretamente luchando como piloto de combate británico en la I Guerra Mundial. Cada vez que Biggles se encuentra en peligro, Jim viaja en el tiempo para salvarlo. Los actores Patrick Swayze , C. Thomas Howell yLea Thompson trabajaron a las órdenes del director inglés John Hough.

El broche final lo pone a las 18,45h “El renacer de Texas” con Brian Keith , Robert Culp y Judi Meredith. El western, obra de Herschel Daugherty, relata la encarnizada lucha de un ex oficial del ejército sureño con una constructora. Días después de que adquiera un rancho en Texas, sus vecinos le comunican que una empresa ha decidido construir una línea ferroviaria que atraviese todos los ranchos de la zona. El oficial decide, entonces, abandonar sus tierras y encabezar una lucha contra esta injusta decisión. No lo tendrá fácil, pues la constructora ha contratado a unos peligrosos hombres para que el plan no se vaya a pique.