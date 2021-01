Hoy en TRECE humor y diversión con "Gremlins"

Hoy lunes TRECE inicia la sesión de cine con una divertida y fantástica película, “Gremlins” a partir de las 14:30h. El director Joe Dante relata las peripecias de Rand, un viajante que un día regala a su hijo Billy una tierna y extraña criatura, un mogwai. El inocente regalo, sin embargo, será el origen de toda una ola de gamberradas y fechorías en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Todo empieza cuando son infringidas, una tras otra, las tres reglas básicas que deben seguirse para cuidar a un mogwai: no darle de comer después de medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol. Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton y Frances Lee McCain protagonizan esta película.

La sesión de tarde continúa con otro éxito de taquilla, “Los gemelos golpean dos veces” a partir de las 16:40h con el fornido Arnold Schwarzenegger y el pequeño Danny DeVito. Producto de un experimento genético, hijo de los seis padres más adecuados, nació Julius, perfecto física e intelectualmente. Ya adulto, recibe la sorprendente noticia de que tiene un hermano gemelo criado en un orfanato. Esta historia rocambolesca, dirigida por Ivan Reitman, en la que ambos hacen de hermanos gemelos, sirvió al musculoso Arnold para intentar desmarcarse un poco del cine de acción que le había hecho famoso.

El cine del oeste llega a TRECE a las 18:45h de la mano de Rock Hudson y Barbara Rush en “Raza de violencia”. Tres años después del fin de las guerras apaches, el pacífico jefe Cochise, muere. Su hijo mayor, Taza, comparte sus deseos de paz, pero su hermano, Naiches suspira por la guerra y por la prometida de Taza, Oona. Así, Naiche no pierde el tiempo en sembrar la discordia con el hombre blanco, a lo que le ayuda el siempre belicoso Gerónimo. Un western firmado por Douglas Sirk en el que destacan unos impresionantes exteriores.

Acción entre bandas rivales es lo que propone el gran Martin Scorsese con “Gans of de New York” (22:00h). El Nueva York de 1860 es una pesadilla llena de conflictos sociales. En este ambiente, Amsterdam Vallon, un joven inmigrante irlandés, intentará vengar la muerte de su padre a manos de Bill el Carnicero, el líder de los nativos de Five Points. Una de las películas más ambiciosas de Martin Scorsese, siempre interesado por el mundo de los gánsteres, que tardó décadas en hacer realidad. Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz y Jim Broadbent encabezan el cartel.