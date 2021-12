Este viernes, en TRECE, disfruta de un fin de año de cine con “Jack Frost”

Cerca de las 12.00h, tras la retransmisión de la 'Santa Misa', la 'Adoración Eucarística' y el rezo del 'Ángelus', vuelve a TRECE ‘Iglesia al día’, con la última hora de la actualidad religiosa de la mano de Álvaro de Juana de lunes a viernes. Y a partir de las 12.30h, vuelve a disfrutar de 'Mi gran familia' para conocer a Marta y Juan, padres de seis hijos. En este capítulo, acompaña a Pedro del Castillo en un viaje que le llevará a descubrir el hogar de esta gran familia y cambiar su primer pañal.

A las 14.30h, vuelve el informativo de mediodía ‘TRECE Noticias’, un espacio presentado por Nazaret García Jara. Justo después, conecta con 'El Tiempo' para conocer la previsión meteorológica de las próximas jornadas. Y a las 20.30h no te pierdas, como cada día, la última hora informativa en ‘TRECE Noticias’.

A las 21.00h, prepárate para despedir el año con 'Lo mejor de 2021. De Granada a Fin de Año', un programa especial de la mano de José Luis Pérez, Lucía Crespo y Antonio Hueso. Repasando los mejores y más inolvidables momentos del año, no faltarán rostros conocidos o un recorrido por la ciudad de Granada, desde la que tendrán lugar las campanadas de TRECE, y su provincia. Se descubrirán aspectos desconocidos y sorprendentes de la Alhambra, el Albaicín, el Paseo de los Tristes, o el Mirador de San Nicolás, y los grandes secretos de la provincia andaluza, como Sierra Nevada, la Alpujarra o el Geoparque.

A partir de las 23.30h, conecta con Antonio Jiménez y la cantante Rosa López para dar la bienvenida al año nuevo. El presentador de 'El Cascabel' y la artista local harán vibrar a los espectadores de la cadena desde uno de los balcones de la plaza del Carmen con las 'Campanadas 2021-2022, las TRECE uvas desde Granada'.

La programación especial de TRECE para comenzar el año continúa de la mano de la mejor música. Desde las 0.30h, los espectadores podrán disfrutar de una de las más espectaculares interpretaciones sinfónicas con el 'Concierto de Año Nuevo' desde el Auditorio Nacional de Madrid a cargo de la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ. Nacida en 2011 en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, actualmente es una de las agrupaciones jóvenes de referencia en España.

En una noche tan mágica, la cadena recoge los especiales más emotivos de Cadena 100 y RockFM. A las 1.30h conecta con el programa 'Especial Tequila' de RockFM, presentado por Rodrigo Contreras desde el Hard Rock Café de Madrid, en el primer y único concierto acústico de una de las bandas más influyentes del país.

Y, justo después, sigue el ritmo con 'Let it be', el programa definitivo sobre el disco de The Beatles. También de la mano del presentador de Rock FM Rodrigo Contreras, disfruta desde el Estudio Uno del gran homenaje a la banda británica protagonizado por grandes intérpretes del panorama nacional.





EL MEJOR CINE ESTÁ EN TRECE

Los espectadores de la cadena podrán disfrutar a partir de las 12.45h del mejor cine. TRECE emite “Jack Frost”,una película dirigida por Troy Miller y protagonizada por Michael Keaton, Kelly Preston, Mark Addy y Joseph Cross. Jack Frost, un cantante obligado a pasar largas temporadas viajando, no puede pasar tanto tiempo como quisiera con su hijo Charlie. Para consolarlo, le regala una armónica que, según dice, podrá oír esté donde esté. Cuando llega Navidad y el hombre pone rumbo a casa para reencontrarse con su familia, sufre un accidente de coche en el que pierde la vida. Charlie se entristece hasta que, recordando la promesa de su padre, decide tocar el instrumento y provoca el regreso de Jack reencarnado en muñeco de nieve.

A las 15.00h quédate en TRECE con el clásico “Sonrisas y lágrimas”, el musical de Robert Wise protagonizado por la emblemática Julie Andrews, junto con Christopher Plummer. Esta cinta ambientada en la Austria de 1938 y ganadora de 5 Premios Óscar, narra la historia de Marie. La joven es una novicia que decide abandonar la abadía en la que reside para convertirse en la institutriz de los hijos del capitán Von Trapp, un soldado retirado. Con su personalidad y su gran alegría, conseguirá devolver la felicidad a los niños.

Y a las 18.45h vuelve la sesión de cine western a TRECE con “Fort Worth” una película dirigida por Edwin L. Marin y protagonizada por Randolph Scott, David Brian, Phyllis Thaxter y Helena Carter. El pistolero retirado Ned Britt dirige el periódico de su ciudad. Cuando llega a la localidad una banda de forajidos que pretenden hacerse con el control, Britt se plantea tomar las armas para defenderla. Sobre el hombre se encuentran contrapuestas la opinión de dos personas contrarias: Blair Lunsford, un viejo amigo pistolero, y, su novia Flora Talbot.