Beatriz Mesa, en su apunte en 'Femenino Singular' del programa 'La Linterna', ha alertado sobre una nueva y peligrosa forma de delincuencia. Se trata del proxenetismo digital, una amenaza que ya no necesita la calle ni un local, porque, como ha señalado, "el proxenetismo digital es una forma de explotación, de nuestras menores, que ya ni siquiera necesitas calle ni local, porque se instala en tu móvil".

Una adolescente utilizando su teléfono móvil

Todo puede empezar con un solo mensaje privado", ha explicado la comunicadora. Promesas como "Te puedo ayudar a ganar dinero" o "yo te llevo la cuenta" son el cebo para atraer a las víctimas con la idea de conseguir poder económico muy rápidamente a través de tu cuerpo.

El papel de las agencias y OnlyFans

Estas agencias, que operan en el entorno de plataformas como OnlyFans, se aprovechan de la vulnerabilidad de las niñas que muestran dependencia de este recurso económico y terminan exponiéndose sexualmente. Utilizan las redes como espacio de captación con falsas oportunidades. Tal y como alertan desde COPE, ha habido un aumento de españolas prostituidas porque es más fácil captar a una niña a través de las redes sociales que traerla de otros países.

Prevenir y sensibilizar

Ante esta situación, actores de la sociedad civil como Rocío Mora, de la asociación APRAM, insisten en lo esencial: "prevenir, sensibilizar". La propia Mesa ha subrayado en 'La Linterna' que "la explotación se mueve y hoy, sobre todo, se mueve en Internet". En este sentido, tal y como se ha contado en COPE, hay gente joven que consume prostitución no solo en la calle, sino a través de las redes.

Esta nueva realidad impone a los padres una gran responsabilidad en la supervisión de la actividad online de sus hijos. El entorno digital exige nuevas formas de vigilancia y educación para proteger a los menores, un debate en el que se enmarcan medidas como las de Francia para controlar el acceso a redes sociales a menores de 16 años.