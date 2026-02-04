Pedro Martín analiza las sorprendentes designaciones arbitrales para el Valencia-Athletic y Alavés-Real Sociedad: "Se nota que el que manda a los árbitros es andaluz"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) designó a García Verdura, del Comité Catalán, para arbitrar dirigirá el encuentro entre el Valencia y el Athletic Club, mientras que Alejandro Quintero, del Comité Andaluz, será el encargado de pitar el Alavés-Real Sociedad.

La elección de ambos colegiados ha generado sorpresa, ya que, como ha señalado el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, "son dos árbitros no internacionales". Según Martín, este hecho "no es normal que piten en los cuartos de final de copa".

Diferencia de méritos

El analista distingue entre los dos casos. Sobre el colegiado del comité catalán, considera que "García Verdura ha hecho mérito para pitar en los cuartos de final de Copa, aunque no sea internacional".

Sin embargo, se muestra más crítico con la otra designación. Para Pedro Martín, "Quintero González ha hecho muchos menos méritos para llegar a esta ronda", lo que añade más excepcionalidad a su presencia en una fase tan avanzada del torneo.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press El colegiado García Verdura, durante el Alavés-Real Madrid

Martín ha deslizado una posible razón detrás de esta controvertida elección, apuntando directamente al origen del colegiado. El especialista arbitral de Tiempo de Juego ha afirmado de forma contundente: "Se nota que el que manda a los árbitros es andaluz".

betis - atlético

Por otro lado, el árbitro del Comité de Castilla y León César Soto arbitrará este jueves el partido de cuartos de final de la Copa del Rey Betis-Atlético de Madrid, en el que Juan Luis Pulido, del Comité de Las Palmas, actuará como VAR.

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol confirmó así el equipo arbitral del encuentro, que se jugará a las 21:00 horas en La Cartuja.