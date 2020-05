Ana Medina, galardonada con el Premio "Poesía para la esperanza en tiempos de dificultad"

Ana Medina, directora y presentadora del programa "Periferias" en TRECE ha sido reconocida con el Primer Premio "Poesía para la esperanza en tiempos de dificultad". La periodista, que compagina su labor en televisión con su trabajo en la Oficina de Prensa del Obispado de Málaga, comenzó hace un año la iniciativa #Oracionesdesdeeltren, con la que cada semana deleita a sus seguidores en redes sociales. Unos breves versos unidos a imágenes y canciones que nacen durante sus desplazamientos en tren a Madrid para grabar "Periferias" y que en palabras de la periodista son "oraciones hechas verso con las que intento poner en papel lo que siento que Dios susurra en mis adentros". Viajes que se han visto interrumpidos por la pandemia sanitaria.

La poesía premiada "El día que volvamos a abrazarnos" está además incluida en el libro "Tejer historias" editado por Publicaciones Claretianas. Una iniciativa que reúne a una treintena de periodistas que narran historias de optimismo y esperanza en tiempos de pandemia. Junto a Ana Medina, participan en "Tejer historias" otros comunicadores de TRECE y COPE como Irene Pozo, directora de contenidos de TRECE, Cristina López Schlichting, directora de Fin de Semana de COPE, o Faustino Catalina, director de “La linterna de la Iglesia” de COPE.

Tras conocer el galardón, Ana Medina ha afirmado que "no me considero poeta, aunque me gusta escribir desde niña y siempre lo he hecho al margen del periodismo. En este tiempo de confinamiento nació el poema "El día que volvamos a abrazarnos". Medina añade que "interpreto el Premio como un empuje para seguir escribiendo. El mundo necesita poesía, es el lenguaje del alma. Para mí escribir ya es un premio y si ayuda a alguien, todavía mejor".

Ana Media también fue galardonada el pasado mes de enero con el Premio Carisma, en su primera edición, que otorga la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). Este reconocimiento destaca su faceta como directora y presentadora de “Periferias”, en TRECE, y su trabajo en la Oficina de Prensa de la Iglesia de Málaga.