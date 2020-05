Comienza MayoMcClane este sábado en TRECE

En TRECE, queremos celebrar la llegada del mes de mayo de una forma muy especial. A lo largo de las próximas semanas, el canal emite las tres primeras películas de la saga “La Jungla de Cristal” protagonizadas por el agente John McClane (Bruce Willis).

La primera cita de este #MayoMcClane en TRECE es el sábado 9 de mayo, a partir de las 22.00 con la proyección de la primera entrega de “La Jungla de Cristal”. Una cinta que se ha convertido en un mito del cine de acción y que encumbró a Bruce Willis en su papel como John McClane, el agente de Policía de Nueva York. McClane es la única esperanza para derrotar a un grupo terrorista que ha secuestrado a los trabajadores de un rascacielos de Los Ángeles, entre los cuales se encuentra su propia esposa. La película, basada en una novela de Roderick Thorp, convirtió a Willis en una estrella del cine de acción, aunque en el momento del rodaje no todos confiaban en la capacidad de este actor, que en los ochenta era principalmente conocido por su papel de detective “guasón” en la serie “Luz de Luna”. El reparto del film cuenta con un gran Alan Rickman que encarna a la perfección el papel de líder del grupo terrorista.

La historia se repite años después, y de nuevo el agente McClane está en el lugar equivocado en “La Jungla 2: Alerta Roja”, que se estrena en TRECE el sábado 16 de mayo. La acción transcurre en un aeropuerto, donde el policía, mientras espera la llegada de su esposa, se ve obligado a parar los planes de un ex militar para liberar a un dictador derrocado y considerado el capo de la mayor red de narcotráfico del mundo. De nuevo, John McClane hará que el proyecto del ex dictador no salga como esperaba.

Finalmente, en “La Jungla de Cristal 3: La Venganza”, el sábado 23 de mayo, McClane se enfrenta a una peligrosa versión del juego “Simon dice” en la que el agente de Policía, que ha sido suspendido, debe cumplir las misiones que le encomienda un terrorista encarnado por Jeremy Irons. Para salir ileso de este juego, McClane cuenta con la ayuda de Samuel L. Jasckson. ¿Conseguirá Willis vencer al terrorista?

SUPERMAN SOBREVUELA TRECE

Además, este fin de semana TRECE te invita a pasarlo con uno de los super héroes preferidos por los espectadores. El sábado por la tarde, emite un programa triple protagonizado por el número uno de los super hombres de todos los tiempos, inmortalizó en los años 70 y 80 por el actor Christopher Reeve. Comienza la sobremesa con “Superman” (14.45) de Richard Donner, dirigida en 1978 con guión de Mario Puzo (“El Padrino”). Narra la historia de cómo el único superviviente del planeta Krypton es enviado por su padre a la Tierra para hacer uso de sus poderes para ayudar a la Humanidad. Se trata de una película de culto de los años 70; una de las mejores películas de superhéores de la Historia del Cine. Tras ella, dará comienzo “Superman II” (17.30), realizada en 1980, en la que el héroe se enfrentará a tres criminales provenientes de su planeta que quieren adueñarse de la Tierra para tiranizarla. Termina la saga con la entrega de “Superman III” (20.10) en la que deberá enfrentarse a unos villanos que tratan de destruir todo el país de Colombia y en la que el mal acecha con mayor virulencia.

El domingo por la tarde se emite el western cómico “El día de los tramposos” (18.30) protagonizado por Kirk Douglas y Henry Fonda en la que un preso vive con la obsesión de fugarse para desenterrar un botín de un millón de dólares. Y por la noche, TRECE emite uno de los westerns más emblemáticos de la Historia del Cine: “La conquista del Oeste” (21.30), una admirable película, dirigida al alimón por Henry Hathaway, George Marshall, John Ford y Richard Thorpe y contó con un reparto repleto de estrellas que recrean el modo de vida del lejano oeste a lo largo de tres generaciones de familias que van cruzándose en el tiempo. Nominada a ocho Oscar y ganadora de tres, fue la primera película rodada en Cinerama, un tipo de imagen panorámica.

¡VIVA EL CINE ESPAÑOL!

El programa doble del ciclo ¡VIVA EL CINE ESPAÑOL! del domingo 10 de mayo, a las 14.45 se emite “Estoy hecho un chaval”, la decimosegunda película protagonizada por Paco Martínez Soria en la que interpreta a un hombre que, a punto de jubilarse, descubre que su mujer y él esperan un bebé, lo que le hará sentirse más joven que nunca. A continuación, comienza “Guapo heredero busca esposa” (16.30) una comedia desternillante sobre un hombre que sólo heredará una gran cantidad de dinero si antes se casa. Para ello pondrá un anuncio en el periódico que traerá consigo divertidas e inesperadas consecuencias. Con el gran Alfredo Landa como protagonista.