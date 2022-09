Uno de cada cuatro conductores dejaría su coche en casa

El 80% opina que el trafico rodado es la principal fuente de contaminacion del medio ambiente

El 80% de los ciudadanos reconoce que el tráfico rodado provoca un alto impacto en el medio ambiente, aunque apenas el 26% de ellos estaría dispuesto a dejar el coche o la moto en casa para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ), según una encuesta realizada por More than research para Ecoembes, de forma on–line a 3.400 personas de entre 18 y 65 años en España entre el 1 y el 14 de julio pasados.

Entre el 26% de los encuestados dispuestos a no usar su vehículo particular, los más numerosos son los jóvenes entre 18 y 34 (30%), mientras que los encuestados de 55 a 65 años son los menos dispuestos a renunciar a su uso (21%).

"Iniciativas como el Día Mundial sin Coches, celebrado el pasado 22 de septiembre, participan de la concienciación de la ciudadanía. Una concienciación que también puede alcanzarse apostando por una educación ambiental fuerte y trasversal para trasladar valores proambientales y responsables a las generaciones más jóvenes", ha valorado la coordinadora del proyecto de educacion ambiental Naturaliza de Ecoembes, Raquel Marin.

Puedes ver más información en la web de la DGT.

Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS ( iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando