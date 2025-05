El objeto típico que mucha gente lleva en sus coches y por el que la DGT te puede clavar una multa: hasta 30.000 euros

Madrid - Publicado el 11 may 2025, 17:05 - Actualizado 11 may 2025, 17:17

Las sanciones de tráfico no siempre tienen que ver con correr demasiado, saltarse un semáforo o no llevar el cinturón. A veces, una simple costumbre aparentemente inofensiva puede acabar en una multa de varios miles de euros. Y es que la Dirección General de Tráfico (DGT) no solo vigila la conducción, también presta especial atención a lo que llevamos dentro del coche.

Lo que muchos conductores no saben es que ciertos objetos decorativos que suelen colocarse en el salpicadero —como peluches, muñecos o adornos— pueden costarles hasta 30.000 euros de multa. ¿El motivo? Pueden suponer un riesgo real para la seguridad vial.

LOS OBJETOS DECORATIVOS QUE TE PUEDEN COSTAR CARO

Colocar objetos decorativos en el interior del coche, especialmente sobre el salpicadero, es una práctica habitual en muchos vehículos. Un peluche del personaje favorito del niño, un muñeco de recuerdo o incluso una figura… pueden parecer inofensivos, pero si dificultan la visibilidad del conductor, son motivo de sanción.

Tal y como alerta la DGT, cualquier elemento que obstaculice el campo de visión o distraiga al conductor puede generar un accidente. Y no importa si el objeto es grande o pequeño: si se considera que impide una conducción segura, la sanción puede llegar a ser muy elevada.

La ley es clara. Según la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana, llevar objetos prohibidos o peligrosos en el coche sin causa justificada puede conllevar sanciones económicas de entre 300 y 30.000 euros. En el caso concreto de los adornos que reducen la visibilidad, la multa más habitual es de 200 euros, aunque en situaciones más graves, si se considera negligencia grave o reincidencia, la cifra puede escalar considerablemente.

ESTOS SON LOS OBJETOS POR LOS QUE LA DGT TE PUEDE MULTAR

Además, si el agente de tráfico determina que el objeto supone un peligro evidente para la conducción —por ejemplo, si impide ver correctamente un cruce, una señal o a otros vehículos—, el vehículo puede ser incluso inmovilizado en el acto.

Más allá de los peluches y adornos, existen otros elementos que la DGT prohíbe llevar en el coche, y que también pueden ser motivo de sanción:

Detectores de radares : están totalmente prohibidos y se castigan con multas de hasta 500 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet.

: están totalmente prohibidos y se castigan con del carnet. Pegatinas mal colocadas o cristales tintados sin homologar, que también reducen la visibilidad.

o cristales tintados sin homologar, que también reducen la visibilidad. Carga mal colocada: bicicletas, esquís o equipaje en la baca del coche deben ir perfectamente sujetos y señalizados si sobresalen.

bicicletas, esquís o equipaje en la baca del coche deben ir perfectamente sujetos y señalizados si sobresalen. Animales sin sujeción: llevar una mascota suelta puede ser muy peligroso. Debe ir en un transportín o con arnés homologado.

llevar una mascota suelta puede ser muy peligroso. Debe ir en un transportín o con arnés homologado. Objetos sueltos como mochilas, herramientas o botellas sin asegurar. En caso de frenazo, pueden salir despedidos y causar lesiones graves.

como mochilas, herramientas o botellas sin asegurar. En caso de frenazo, pueden salir despedidos y causar lesiones graves. Sustancias peligrosas como productos inflamables, químicos o explosivos requieren autorización especial para su transporte.

como productos inflamables, químicos o explosivos requieren autorización especial para su transporte. Armas de fuego: aunque se tenga licencia, deben ir descargadas, separadas de la munición y guardadas correctamente.

Aunque parezca extraño, incluso llevar una navaja en el coche puede conllevar una multa si no hay una causa justificada. Las navajas pequeñas (con hoja inferior a 11 cm) no están prohibidas, pero si el conductor no puede justificar su uso (por ejemplo, si trabaja en el campo o la necesita por motivos profesionales), puede ser sancionado.

Las navajas automáticas, mariposa, de muelle o cuchillos de combate están prohibidos en prácticamente todos los casos, salvo situaciones reguladas por la ley.

La recomendación es clara: antes de salir a la carretera, conviene revisar bien el interior del vehículo. Evitar llevar objetos innecesarios, asegurar bien la carga, mantener la visibilidad libre de obstáculos y no transportar elementos prohibidos son gestos sencillos que pueden evitar un buen susto… y una multa desorbitada.

En el caso de los adornos decorativos, el mejor consejo es prescindir de ellos o colocarlos en zonas donde no interfieran en la conducción. Si tienes dudas, recuerda que ante cualquier control, el criterio del agente será determinante. Un simple peluche puede parecer entrañable, pero si compromete la seguridad, se convierte en un problema serio.