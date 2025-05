El carril en la carretera que no se ve y que podría salvar tu vida en caso de accidente: multas si no lo respetas

Publicado el 09 may 2025, 21:50

En plena operación salida o en un atasco de regreso a casa, muchos conductores no son conscientes de que en la carretera existe un carril invisible, uno que no aparece pintado en el asfalto pero que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte: el carril de emergencia. En el programa Poniendo las Calles, Bea Calderón abordó este asunto con Alfonso García, más conocido como Motorman, experto en motor y seguridad vial, para aclarar la importancia de este espacio que, pese a no estar señalizado, juega un papel vital en caso de accidente.

“Cuando tiene lugar un accidente en carretera, los expertos en asistencia sanitaria, emergencias y la propia DGT dicen que los primeros 60 minutos después del siniestro son críticos para los heridos; lo llaman la hora de oro”, explica Alfonso. Es en ese margen donde se define la supervivencia de muchas personas, y cualquier segundo perdido puede tener consecuencias irreparables. Por eso, el respeto al carril de emergencia no es una cortesía, sino una obligación.

El carril que salva vidas

En situaciones de retención o tráfico denso, sobre todo en autovías y autopistas, los conductores deben formar de forma espontánea un pasillo de emergencia, un espacio libre que permita el paso rápido de ambulancias, bomberos o patrullas de la Guardia Civil. Tal como detalla Alfonso García, “los vehículos situados en el carril de la izquierda se deben echar más a su izquierda, pegados a la mediana, y los que circulan por los carriles derecho y central deben desplazarse hacia la derecha”. De este modo, se genera un pasillo central por donde pueden circular los servicios de emergencia sin obstáculos.

Alamy Stock Photo Nueva autovía cerca de Sahagún, León

Esta práctica, habitual en países como Alemania o Austria, aún es desconocida o mal aplicada en muchas carreteras españolas, y su incumplimiento no solo retrasa la llegada de ayuda, sino que también conlleva sanciones. Tal y como recuerda Motorman, “no facilitar el paso puede suponer multas de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné”. La Dirección General de Tráfico lleva años insistiendo en la necesidad de una mayor concienciación y formación al respecto.

Asignatura pendiente

Pese a que el código de circulación contempla la obligación de facilitar el paso a vehículos prioritarios, lo cierto es que son muchos los conductores que desconocen cómo deben actuar en un atasco prolongado. “Es una asignatura pendiente en la educación vial de los conductores españoles”, lamenta Alfonso García. La falta de campañas informativas específicas, sumada al estrés o la falta de atención al volante, contribuyen a que el carril de emergencia siga siendo ignorado o malinterpretado.

Desde la DGT se han promovido en los últimos años vídeos y publicaciones para concienciar sobre este tema, y algunas autoescuelas comienzan a incluir esta enseñanza en sus programas de formación. Pero aún queda camino por recorrer para que todos los conductores entiendan que este carril invisible puede ser la diferencia entre que una víctima reciba atención médica a tiempo… o no.

Alamy Stock Photo Vista del tráfico desde la carretera en Mallorca desde el punto de vista de los conductores

Más allá de las sanciones, el respeto al pasillo de emergencia es una cuestión de responsabilidad y empatía. El vehículo que quede inmovilizado en mitad de la carretera podría ser el de cualquier familia, amigo o conocido. Como concluye Bea Calderón en el programa: “Si facilitar el paso puede salvar una vida, la pregunta no es si debemos hacerlo, sino por qué aún no lo estamos haciendo todos”.