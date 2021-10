Si no llevas casco, no se pone en verde

Este semáforo inteligente cuenta con una cámara, que a través de un sistema de reconocimiento facial, detecta automáticamente si el conductor de una moto que se detiene al momento de estar en rojo no tiene colocado casco.

El departamento de Honda Motor de Argentina dedicado a la seguridad vial se propone reducir la siniestralidad de los motoristas ayudando a tomar conciencia sobre la importancia de la prevención, el cumplimiento de las normas de tráfico y el uso de los elementos de protección adecuados. “En nuestro país el 44% de las víctimas de tránsito son jóvenes en moto, y 4 de cada 10 no usan casco. Por estas cifras alarmantes, creemos que es necesario actuar, tomar conciencia y ser responsables; sobre todo en el contexto actual donde la motocicleta es un medio de transporte altamente elegido para desplazarse. Los cascos salvan vidas: evitan o amortiguan golpes y heridas en la cabeza. Estamos comprometidos con la seguridad en el tránsito, por eso esta campaña es una de las tantas iniciativas de prevención, educación y concientización que llevamos adelante desde nuestro departamento”, comenta Martín Montenegro, Instructor de Manejo de Honda Motor de Argentina.

Con este propósito Honda ha creado el semáforo inteligente. El fabricante japonés tiene una planta en la ciudad de Campana, situada a una hora al norte de Buenos Aires, y aquí ha instalado este semáforo capaz de detectar si un motorista lleva o no casco. Las cámaras proyectan su imagen sobre la pantalla para que el resto de los conductores lo puedan ver. Y hasta que no se coloque el casco de manera correcta, el semáforo seguirá en rojo y no se pondrá en verde.

El reconocimiento facial que desarrollan las cámaras de este semáforo es capaz de funcionar, incluso, cuando hay dos personas en una moto y una de ellas no lleva casco. También en ese caso, hasta que los dos pasajeros no utilicen el casco obligatorio, el semáforo no cambiará a luz verde.

Según Martín Montenegro, profesor de conducción de Honda Motor de Argentina, "las cifras son alarmantes, creemos que es necesario actuar, tomar conciencia y ser responsables. Sobre todo, en el contexto actual donde la motocicleta es un medio de transporte altamente elegido para desplazarse. Los cascos salvan vidas: evitan o amortiguan golpes y heridas en la cabeza. El índice de mortalidad en accidentes en moto, cuando no se utiliza el casco, es tres veces mayor que quienes sí lo hacen".

