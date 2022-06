La libertad de las dos ruedas

Los usuarios de motocicletas tienen 17 veces más probabilidad de sufrir un accidente que en un turismo, lo que obliga a extremar las precauciones

El verano es una de las estaciones del año preferidas por los propietarios de una moto para circular por ciudades y carreteras. Sin embargo hay que tener en cuenta una serie de consejos para que no pase de ser la estación preferida a la odiada por los usuarios de una motocicleta. Y es que pocos conocen el dato de que circular en moto a 35º centígrados es equivalente a hacerlo con una tasa de alcohol de 0,5 g/l.

SIEMPRE CON CASCO

Recuerde que el uso del casco es obligatorio. Circular en moto tiene 17 veces mayor probabilidad de sufrir un accidente que en un turismo. Y en el 20% de los accidentes de moto, el casco sale despedido por mala elección de talla. Utilice siempre uno de su talla y bien abrochado.

EQUIPAMIENTO

Debe proteger su cuerpo con ropa adecuada, mejor use prendas técnicas transpirables con la protección adecuada, que permiten que el calor no se almacene en nuestro cuerpo y, así reducir las posibilidades de sufrir un golpe de calor. No olvide los guantes y las zapatillas o botas técnicas, adecuadas al tipo de moto que conduzca. Es aconsejable usar chalecos o chaquetas con airbag incorporado. Nunca utilice ropa veraniega para ir en moto.

HIDRATADO

Debe hidratarse debidamente (agua, zumos…) pero ni una gota de alcohol. Beba cada cierto tiempo, si no sus reflejos disminuirán y cometerá más errores. Es esencial saber detectar a tiempo cuando el calor te ha debilitado o agotado, momento perfecto para detenerse a hacer un descanso y beber. Además, estirará las piernas. Circular mucho tiempo en la misma posición es agotador.

Preparar el vehículo

Si es usted de los que no usa la moto en invierno, lo primero que debería hacer de cara al verano es someter a su montura a una buena limpieza profunda, comprobando a continuación el estado de la cadena, su tensión y si está bien lubricada. A continuación lo más importante es conocer el estado de la batería después de varios meses parada. Lo ideal en estos casos es desconectarla el tiempo que la moto esté sin uso para que no se descargue con tanta facilidad. Y si la batería está en buenas condiciones, aunque cueste arrancar la primera vez es aconsejable recorrer unos cuantos kilómetros para que cargue y vuelva a su estado normal.

También hay que revisar el estado general de los neumáticos así como las presiones, dado que con el tiempo seguramente se hayan desinflado ligeramente y como en los coches, de una presión adecuada depende el comportamiento de la moto así como que no se desgasten los neumáticos prematuramente. Se deben comprobar todos los elementos de alumbrado y señalización óptica; los espejos retrovisores (limpieza, regulación y fijación, para que no vibren); los frenos (el líquido, el estado de cables y canalizaciones y los discos y tambores); los niveles de aceite, el embrague y el refrigerante. En el caso del líquido de frenos y del refrigerante, se recomienda cambiarlos cada dos años. También conviene pegar un repaso a la documentación de la moto para que todo esté en regla, incluida la ITV. Se aconseja llevar un kit reparapinchazos, un chaleco reflectante y lámparas de repuesto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las opciones con dos ruedas

Si llegado el momento de comprar no se tiene muy claro qué moto elegir, el mercado le ofrece una gran variedad, diseñadas y desarrolladas para cada personalidad, tipo de utilización y necesidades del cliente. Lo más básico sería el Ciclomotor, una forma de iniciarse en el mundo de las motos. El siguiente paso sería el Scooter o el Maxiscooter. Ideales para la ciudad y alrededores, fáciles de conducir y diseñados para facilitar su uso con un gran maletero bajo el asiento, cambio automático y un consumo de risa. Y habría que destacar que la última incorporación, los Scooter eléctricos, ideales para recorridos urbanos sin contaminar con gases nocivos o con ruido.

Tras estas súperventas el abanico de la oferta se abre con motos de todos los tamaños, potencias y filosofía. Por ejemplo y cada vez más de moda están las motos estilo Scrambler, una combinación de una moto de carretera y una de campo que aunque muy de moda ahora, su estilo se inició tras la Primera Guerra Mundial. Ocurre algo similar con las motos estilo Cafe Racer, una moto de los años 50. O las Chopper, de estilo vintage con una horquilla más larga y un manillar muy alto. Las motos de Trail. Se trata del mejor equilibrio entre potencia, comodidad, eficacia por pistas y viajes por carretera. De nombre similar pero nada que ver en sus características están las Trial, ligeras aunque su uso se limita al campo puro y duro. Otra moto muy específica y especializada en el deporte es la de Motocross, motos de competición para pistas, circuitos y caminos de tierra.

Volviendo a las motos de moda, tenemos que hablar de las Naked (desnudo en inglés), con diseño rompedor que dejan la mecánica al desnudo. Y en este repaso serían palabras mayores las motos Gran Turismo y Sport Turismo. En ellas encontramos gran tamaño, grandes cilindradas, mucha potencia, una gran cantidad de equipamiento y una extraordinaria facilidad para recorrer miles de kilómetros por carretera con seguridad y confort.

Conducción anticipativa

Los motoristas se enfrentan a muchos más riesgos que los conductores de un vehículo de cuatro ruedas. Por eso es primordial que en la conducción de una motocicleta se pongan los cinco sentidos y siempre se está atento anticipándose a cualquier situación de peligro. En un coche un despiste a baja velocidad puede suponer sólo un golpe de chapa, pero en una moto un despiste va a suponer irse al suelo con un resultado imprevisible. Además, para un motociclista la ciudad está repleta de ‘trampas’ en la calzada (marcas de pintura, tapas de alcantarilla o baches) y los ángulos muertos de otros vehículos que impiden ser vistos a tiempo por los demás conductores.

Conduzca preparado y anticipándose para actuar ante cualquier imprevisto que pueda surgir. Señalice las maniobras con antelación suficiente. En ciudad no zigzaguee entre los coches, los conductores de otros vehículos pueden no verle por el retrovisor.

Para más información consulta la web de la DGT.

Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS ( iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando