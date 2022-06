Ideal con buen tiempo

Protagonista en la movilidad urbana, más de 20 millones de personas la usan habitualmente

SIEMPRE CON CASCO

El casco previene 2 de cada 3 lesiones graves o mortales, según un estudio de la Fundación Mapfre, que también indica que las lesiones en la cabeza son las responsables de 3 de cada 4 muertes de ciclistas. Por ello cómprelo con luz trasera, y siempre de su talla. Y póngaselo siempre en carretera y en ciudad (aunque no sea obligatorio). Recuerde que es obligatorio siempre para los menores de 16 años.

REFLECTANTES

Cuando sea obligatorio encender las luces, también deberán llevar una prenda reflectante para que los demás conductores puedan distinguirlos a 150 metros.

NI ALCOHOL, NI MÓVIL

La tasa máxima de alcoholemia para los conductores en general (0.5 g/l de alcohol en sangre) también afecta a los ciclistas. Igualmente están obligados, como otros conductores, a someterse al test de alcoholemia si son requeridos por un agente. Mientras conducimos una bici está totalmente prohibido usar el teléfono móvil y los auriculares conectados a receptores o reproductores de sonido.

UN PASAJERO MENOR

En bicicletas solo se permite llevar un pasajero de hasta 7 años de edad, en asiento adicional homologado, siempre que el conductor sea mayor de edad.

LAS SEÑALES

Las señales de los semáforos, al igual que las verticales (stop, ceda el paso, velocidad limitada...), son para todos los conductores, incluidos los ciclistas.

Circulando en bicicleta

EN CARRETERA

Los ciclistas tienen permitido circular en filas de dos en carretera, orillándose todo lo posible a la derecha de la vía. En cambio, en tramos sin visibilidad (como curvas) y cuando formen aglomeraciones no podrán circular en paralelo y deberán colocarse en hilera. En carretera, los ciclistas deben utilizar el arcén de su derecha, si existe, para circular. Solo podrán abandonarlo en descensos prolongados en condiciones seguras.

EN CIUDAD

Las bicicletas deben circular lo más próximo a la derecha de la vía, dejando una separación de seguridad con el bordillo o con los vehículos estacionados. Y si van en grupo, podrán circular en columna de a dos como máximo. Está prohibido circular en bici por aceras y zonas peatonales, a no ser que esté señalizado como carril–bici de uso compartido con peatones. En contra de lo que muchos ciclistas piensan, las bicis no tienen prioridad en los pasos de peatones (no confundirlos con los pasos para ciclistas).

Para cruzar por un paso de peatones, es obligatorio bajarse de la bici y cruzarlo andando.

Siempre a punto

Revise presión de los neumáticos; que las ruedas estén bien centradas; la cadena engrasada y los frenos que funcionen correctamente. Un truco interesante es agitar la bicicleta en busca de ruidos que delaten piezas sueltas o poco apretadas. Y también hay que asegurarse de que la bomba y el kit de reparación estén firmemente sujetos a la bici. En una bicicleta es muy importante ver, pero sobre todo ser vistos ya que la velocidad a la que circulamos es muy inferior a la del resto de los vehículos que circulan por la vía. Por eso es obligatorio llevar una luz blanca delantera y una luz roja trasera si se circula de noche o en condiciones de baja visibilidad (además de un catadióptrico rojo detrás). También llevar un timbre, tanto en carretera como en ciudad.

Para más información consulta la web de la DGT.

