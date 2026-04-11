La función de la ventanilla de tu coche que previene accidentes y no activas nunca: con el mismo botón que sube y baja

Los coches modernos incorporan numerosas funciones pensadas para mejorar la seguridad y el confort, pero muchas de ellas pasan desapercibidas para el conductor medio. Una de las más importantes es la función antipellizco de las ventanillas, un sistema de seguridad que evita accidentes, especialmente con los más pequeños. Sin embargo, esta función puede desactivarse sin que nos demos cuenta, por ejemplo, tras desconectar la batería. La buena noticia es que restablecerla es un proceso muy sencillo que se realiza con el mismo botón que usamos a diario para subir y bajar el cristal.

Qué es y por qué se desactiva el sistema antipellizco

El sistema antipinzamiento, o antipellizco, es un mecanismo de seguridad que incorporan los elevalunas eléctricos. Su misión es detener e invertir el movimiento de la ventanilla si detecta un obstáculo en su recorrido, como una mano o un objeto. Esta función depende de una calibración precisa que puede perderse si el coche se queda sin batería o si el sistema sufre alguna alteración. Cuando esto ocurre, el modo automático del elevalunas deja de funcionar correctamente y es necesario realizar un "reaprendizaje" manual para que la centralita vuelva a reconocer los límites de la ventana y la fuerza necesaria para cerrarla. Es una tarea de mantenimiento clave, similar a otras recomendaciones de los mecánicos sobre botones que es mejor no tocar para evitar averías.

Alamy Stock Photo Panel de la puerta del conductor con botones para cerrar el coche y bajar las ventanillas.

Cómo recalibrar la ventanilla paso a paso

Activar de nuevo esta función de seguridad es un proceso que cualquier usuario puede realizar sin necesidad de acudir a un taller. El primer paso es poner el contacto del vehículo, aunque no es necesario que el motor esté arrancado. A continuación, desde el interruptor de la puerta afectada, debemos subir la ventanilla por completo de forma manual, es decir, manteniendo el botón presionado en lugar de usar el modo automático de un solo toque.

Una vez que el cristal ha llegado al final de su recorrido superior, la clave del proceso está en no soltar el botón inmediatamente. Tal como indica el procedimiento, "sigue manteniendo el interruptor en posición de subida durante aproximadamente 3 a 5 segundos". En muchos modelos, se escuchará un pequeño "clic" procedente del motor del elevalunas, una señal acústica que confirma que el sistema ha comenzado a reprogramarse correctamente.

Sigue manteniendo el interruptor en posición de subida durante aproximadamente 3 a 5 segundos"

Alamy Stock Photo Los interruptores de las ventanillas eléctricas del coche son componentes eléctricos que se encuentran en los vehículos y que permiten a los conductores y pasajeros subir y bajar las ventanillas con facilidad.

Tras mantenerlo pulsado, el siguiente paso es bajar la ventanilla por completo, de nuevo en modo manual, manteniendo presionado el botón hacia abajo. Una vez abajo, y para completar el ciclo, hay que mantener el botón presionado en esa misma posición durante otros tres segundos adicionales. Con esta secuencia, se logra que "el sistema electrónico del elevalunas reconoce los puntos máximos de apertura y cierre", recalibrando a su vez el sensor de fuerza que protege contra los atrapamientos.

El sistema electrónico del elevalunas reconoce los puntos máximos de apertura y cierre"

Este procedimiento debe repetirse individualmente en cada una de las ventanillas que haya perdido la función automática. Los coches actuales están llenos de funcionalidades poco conocidas, como el botón secreto para enfriar el coche más rápido en verano o la función que esconde la llave para los días de calor, y conocerlas mejora notablemente la experiencia de uso y la seguridad.

Qué hacer si el reseteo no funciona

Si después de seguir estos pasos el elevalunas sigue sin funcionar en modo automático o la ventanilla baja sola a medio recorrido, es un indicativo de que el problema puede ser más grave. Lo más probable es que el propio sensor de fuerza esté averiado o que exista otra incidencia en el mecanismo. En ese caso, la única solución es acudir a un taller profesional para que realicen una inspección y determinen el origen del fallo.