La DGT empieza a instalar líneas verdes en las carreteras de España debido a la ilusión óptica que generan: te hacen conducir diferente

La Dirección General de Tráfico (DGT) está llevando a cabo una innovadora medida para mejorar la seguridad en las carreteras españolas: la instalación de líneas verdes en vías secundarias. Estas marcas, que se pintan paralelas a las líneas blancas del arcén, no son un simple adorno.

Su objetivo es generar una ilusión óptica que modifique la percepción de los conductores, incentivándolos a reducir la velocidad de manera inconsciente. Una estrategia sencilla pero efectiva que ya está dando resultados en algunas regiones de España.

¿Qué son las líneas verdes y cómo funcionan?

Las líneas verdes son una nueva señalización vial que la DGT ha comenzado a implementar en carreteras secundarias e interurbanas. Aunque a simple vista pueden parecer un detalle estético, su función es mucho más profunda. Estas líneas crean una ilusión óptica que hace que la carretera parezca más estrecha de lo que realmente es. Esta sensación de estrechamiento lleva a los conductores a reducir la velocidad de forma natural, sin necesidad de radares o controles adicionales.

La intención con las líneas verdes es que el conductor baje la velocidad inconscientemente

Las líneas verdes actúan como un refuerzo visual. Al hacer que la vía parezca más estrecha, los conductores tienden a frenar inconscientemente, lo que reduce el riesgo de accidentes. Esta técnica se ha utilizado con éxito en otros países y ahora llega a España como parte de un plan para mejorar la seguridad en tramos peligrosos.

La DGT ha decidido implementar esta medida en carreteras donde el exceso de velocidad es un problema recurrente, especialmente en tramos largos y rectos donde los conductores tienden a relajarse y superar los límites permitidos. Las líneas verdes actúan como un recordatorio visual para mantener la atención y reducir la velocidad.

Esta iniciativa se ha probado en carreteras de Castilla y León, como la CL-613 y la CL-615, con resultados muy positivos. En estos tramos, se ha registrado una reducción significativa en el número de accidentes, lo que ha llevado a la DGT a extender la medida a otras comunidades autónomas.

¿Afectan las líneas verdes a los límites de velocidad?

Es importante destacar que las líneas verdes no modifican los límites de velocidad establecidos. Si en una carretera el límite es de 90 km/h, este sigue siendo el máximo permitido. Sin embargo, estas marcas actúan como una señal de advertencia, invitando a los conductores a ser más prudentes y a adaptar su velocidad a las condiciones de la vía.

Alamy Stock Photo Estas líneas no afectan al los límites de velocidad establecidos

"No hay multas por no reducir la velocidad al ver las líneas verdes, pero ignorar su propósito puede aumentar el riesgo de accidentes, especialmente en tramos peligrosos", advierte la DGT. Por eso, aunque no sean obligatorias, es recomendable prestar atención a estas señales y ajustar la conducción en consecuencia.

Además de Castilla y León, otras comunidades autónomas están valorando la posibilidad de implementar las líneas verdes en sus carreteras secundarias. La DGT ha identificado varios tramos con altos índices de siniestralidad donde esta medida podría ser especialmente útil. En los próximos meses, es probable que veamos más carreteras con esta señalización en diferentes regiones de España. Las líneas verdes son un ejemplo de cómo soluciones simples pueden tener un gran impacto en la seguridad vial.